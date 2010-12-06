Общественность просит Азарова разобраться с проблемой социальной защиты «детей войны»

Киев. 6 декабря. УНИАН. Общественность просит премьер-министра Николая АЗАРОВА разобраться с проблемой выплат социальной помощи «детям войны».

Как сообщил во время пресс-конференции в УНИАН директор программы “Верховенство права” Международного фонда “Відродження” Роман РОМАНОВ, соответствующее письмо направлено на имя главы правительства.

По его словам, в настоящее время данные выплаты «дети войны» вынуждены отстаивать в суде. «Само назначение социальных прав, социальных льгот не основывается ни на конкретных механизмах, ни на конкретных запросах, ни на конкретных расчетах, собственно, в какие расходы бюджета будут обходиться те или иные социальные гарантии… Эта проблема с «детьми войны» наглядно демонстрирует хаос в социальной сфере государства», - отметил Р.РОМАНОВ.

Председатель ОО “Подольская правовая лига” (Хмельницкий), руководитель Центра в г. Хмельницкий Андрей МЕСЯЦ напомнил, что закон «О социальной защите детей войны» вступил в силу 1 января 2006 года. Данный закон предусматривает, что к «детям войны» относятся украинцы, которым на момент окончания Второй мировой войны не исполнилось 18 лет. На момент вступления в действие закона самому младшему «ребенку войны» было более 60 лет.

Данным законом предусматривается несколько льгот для данной социальной категории населения, в том числе 30% от минимальной пенсии в качестве доплаты к пенсии.

«Я считаю, что местные государственные администрации не имеют соответствующего ресурса финансового, чтобы обеспечить выполнение данного закона. Не имеет этих ресурсов и Пенсионный фонд на данный момент», - сказал А. МЕСЯЦ. Поэтому данные выплаты не осуществляются.

Он подчеркнул, что выход из ситуации пенсионеры находят, обращаясь с соответствующими исками в суд. «Но, опять-таки, с самими исками ситуация непростая…» - отметил А.МЕСЯЦ. По его словам, сначала дела по данным доплатам были отнесены к административным судам, потом – к судам общей юрисдикции. «Когда Конституционный суд это признал неконституционным, вновь это отнесено к компетенции административных судов», - сообщил эксперт. Некоторые пенсионеры могли подавать иски в суды во время такого реформирования судебной системы, и таким образом рассмотрение дел затягивалось.

В большинстве случаев суды выносят постановления об удовлетворении исков «детей войны», однако вместе с тем Пенсионный фонд подает апелляции и кассации на данные судебные решения. «Заведомо зная, что дело будет проиграно, все равно с такими жалобами обращаются – с апелляционными и с кассационными», - рассказал А.МЕСЯЦ.

Представитель Общественного комитета защиты конституционных прав и свобод граждан (Луганская область), руководитель центров правовой информации и консультаций в г.Луганск, г.Алчевск и пгт Новопсков Луганской области Николай КОЗЫРЕВ считает, что Пенсионный фонд злоупотребляет своими правами в вопросе выплат помощи «детям войны», подавая апелляции на судебные постановления в пользу пенсионеров. «Собственно, сама апелляция… - не что иное, как злоупотребление правом. Этого вопроса не должно было быть, но и самой судебной тяжбы не должно было быть после того, как Конституционный суд принял решение», - сказал он.

«Вдобавок, мы сейчас живем в социально-экономической ситуации, которую я называю «янукономика». Вот эта «янукономика» характеризуется такими качествами – во-первых, главная проблема «где взять деньги?»… Их можно найти, одалживая у Международного валютного фонда, их можно найти за счет сверхэксплуатации труда на действующих предприятиях и урезая социальные программы», - отметил Н.КОЗЫРЕВ.

По словам председателя БО “Правовое единство” (Белая Церковь, Киевская область), руководителя Центра в г.Белая Церковь Ольги НАСТИНОЙ, в масштабах страны ситуация с выплатами «детям войны» достигла критической отметки.

Председатель ячейки “Комитета избирателей Украины” в г.Северодонецке (Луганская область), руководитель центров в г. Кременная и пгт Станица Луганская Луганской области Алексей СВЕТИКОВ отмечает, что одна треть всех пенсионеров на сегодня – это «дети войны». В то же время ПФ начисляет им только 10% из 30% назначенных средств, потому что больше средств для них не выделяется.

Кроме того, говорит он, сейчас существует конфликт между «детьми войны» и теми пенсионерами, которые имеют право на льготы – участники войны и участники боевых действий, поскольку социальные выплаты для них предусмотрены в меньших размерах.