Васильковский райизбирком принял незаконное решение о перевыборах председателя села Саливонки - сельский председатель

Киев, 6 декабря. УНИАН. Председатель села Саливонки Васильковского района Киевской области Владимир БАСИЛКЕВИЧ считает незаконным решение Васильковской районной избирательной комиссии о проведении 9 января 2011 года повторных выборов сельского председателя.

Об этом В.БАСИЛКЕВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"Васильковская комиссия не имела права принимать это решение. Мы не смогли обжаловать это решение через суд, поскольку оно было датировано 8 ноября. А поступило в Саливонковскую сельскую избирательную комиссию только 15 ноября. Нам не дали возможности через суд отстоять свои права", - сказал В.БАСИЛКЕВИЧ, который принимал участие в избирательной кампании как кандидат на должность сельского председателя и по результатам выборов получил наибольшую поддержку избирателей.

В свою очередь юрист Елена ЗОЛОТОВЕРХ уточнила, что Васильковская районная избирательная комиссия признала выборы сельского председателя несостоявшимися, а результаты выборов - недействительными. В то же время, по ее словам, выборы сельского совета были признаны действительными. "Признать выборы несостоявшимися можно лишь в одном случае - если на должность сельского председателя не был выдвинут ни один кандидат. А на должность саливонковского сельского председателя баллотировались 7 кандидатов, и результаты голосования показали, что большинство избирателей отдали преимущество В.БАСИЛКЕВИЧУ", - отметила она.

В.БАСИЛКЕВИЧ убежден, что в проведении перевыборов сельского председателя заинтересованы люди, которые "раньше пробовали через суд захватить имущество и землю местного агропредприятия "Астра Агро".

"Борьба идет не только за должность сельского председателя, но и за землю и имущество, которыми владеет предприятие "Астра Агро", которое обеспечивает работой местных жителей, своевременно платит арендную плату за землю. Именно из-за избрания своего председателя можно нанести удар по "Астра Агро", поскольку все суды, которые рассматривали дела, вынесли решения о неудовлетворении исковых требований. Начать новое дело о признании договора аренды земли можно исключительно с позиций органа местного самоуправления. Поєтому и есть попытка не допустить В.БАСИЛКЕВИЧА к выборам", - объяснил юрист Анатолий БОРИСЕНКО.

Е.ЗОЛОТОВЕРХ также сообщила, что после выборов в Саливонковском сельском совете был изменен состав местной избирательной комиссии. "Остались три дня до начала избирательного процесса, но адрес местонахождения этой комиссии на сегодняшний день неизвестенй, и куда подавать кандидатам на должность сельского председателя свои документы и регистрироваться кандидатом - также неизвестно", - добавила юрист.

В свою очередь В.БАСИЛКЕВИЧ отметил, что персональный состав Саливонковской сельской избирательной комиссии также неизвестен.