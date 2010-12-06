Минкурортов и туризма Крыма намерено усовершенствовать методику учета туристов

Киев. 6 декабря. УНИАН. Министерство курортов и туризма Крыма намерено усовершенствовать методику учета туристов. Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН рассказал министр курортов и туризма АР Крым Александр ЛИЕВ.

По его словам, необходимо усовершенствовать систему ведения учета туристов в Крыму, которая на сегодня несовершенна. «Сегодня подсчет туристов, прибывших в Крым с целью отдыха и лечения, основан на учете пассажиропотока», - сказал он. Традиционно 80% туристов прибывают ж/д транспортом, 17% - автотранспортом и 3% - авиатранспортом.

«Такая система учета не позволяет объективно оценить результаты деятельности рекреационной отрасли. В этой связи планируется дополнить методику подсчета отдыхающих анализом по другим составляющим, в частности, таким, как использование мобильной связи, потребление основных групп товаров», - отметил А.ЛИЕВ. По словам министра, главным критерием эффективности работы отрасли впервые определено не количество отдыхающих, а экономический эффект от их пребывания. «Перед Министерством курортов и туризма Крыма поставлена цель обеспечить экономический эффект в виде увеличения доходной части бюджета АРК от курортной отрасли на 50% на протяжении 2011 г., а также увеличить количество туристов на 15%. Средства будут направляться на развитие инфраструктуры курортных регионов Крыма», - отметил А.ЛИЕВ. По его словам, за 10 месяцев т.г. от 13 курортных регионов Крыма поступило 1,9 млрд. грн. налогов и сборов, что составило 47% всех поступлений. При этом непосредственно от курортно-рекреационной сферы (налоги отелей, туроператоров, аквапарков и т.д.) поступления составили чуть более 279 млн. грн.

По словам министра, важной проблемой, которую необходимо решить, является тенезация поступлений. В частности, по его данным, около 70% поступлений курортной отрасли находится в тени. Кроме того, необходимо решать земельные вопросы, вопросы улучшения использования государственного рекреационного ресурса и пр.

Как сообщил на пресс-конференции зампредседателя Совета министров АР Крым Георгий ПСАРЕВ, в этом году бюджет на рекламу и продвижение Крыма был приблизительно в 2,5 раза больше, чем в 2009 г. На 2011 г. планируется удвоить бюджет по сравнению с этим годом. Как отметил он, в Крыму ведется ряд важных проектов, которые помогут развитию региона как туристического. В частности, это касается развития железнодорожного движения, строительства автодорог, развития морских портов и т.п.