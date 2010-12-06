Госслужба туризма и курортов отмечает увеличение турпотока в Украине

Киев. 6 декабря. УНИАН. Государственная служба туризма и курортов Украины отмечает увеличение туристического потока в Украине. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя госслужбы Дмитрий ЗАРУБА.

По словам Д.ЗАРУБЫ, на сегодня в Украине отмечается «тенденция увеличения внутреннего туристического потока, выхода из кризисной ситуации и немного - увеличения въездного туризма». Он отметил, что мировая тенденция говорит о том, что туристы стали более подвижны, стали посещать больше стран по сравнению с кризисным 2008-2009 годом. Однако пока не отмечается роста бизнес-активности в проведении конгресс-мероприятий и корпоративных мероприятий.

«По въездному туризму на протяжении 9 месяцев 2010 года Украину посетило приблизительно 16 млн. туристов, что на 1% больше против аналогичного периода 2009 г. Это были больше поездки частного характера из стран ближнего зарубежья – России, Молдовы, Беларуси, Польши. Увеличился поток из Венгрии», - сообщил Д.ЗАРУБА.

«Выездной турпоток также увеличился примерно на 11%. Выехавших за рубеж было около 12 млн. туристов, с различной целью. Большая часть - выехавшие по приватным поездкам», - отметил он.