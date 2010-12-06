Госслужба туризма и курортов рассчитывает на выделение 28 млн. грн. из госбюджета-2011 на продвижение Украины за рубежом

Киев. 6 декабря. УНИАН. Государственная служба туризма и курортов Украины рассчитывает на выделение в 2011 году 28 млн. грн. из государственного бюджета на продвижение Украины за рубежом.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя госслужбы Дмитрий ЗАРУБА.

«На следующий год мы планируем, что бюджет составит порядка 28 млн. грн. Это та сумма, которую мы запрашивали как государственная служба туризма для продвижения Украины. Какая будет ситуация с бюджетом окончательная, мы увидим в ближайшее время», - сообщил Д.ЗАРУБА.

По его информации, в бюджете на 2010 год было заложено 12 млн. грн. на программы по развитию туризма, в том числе и продвижение Украины за рубежом. «В данном финансировании есть сегменты касательно международного сотрудничества, проведения различных мероприятий, конференций, круглых столов, разработки новых стандартов для средств размещения, новой нормативной базы. Если брать участие в выставках и продвижение на зарубежных телеканалах видеороликов об Украине, в целом бюджет составил более 5 млн. грн.», - отметил Д.ЗАРУБА.