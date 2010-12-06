Правительство Крыма намерено сделать открытым и прозрачным рынок земли АРК

Киев. 6 декабря. УНИАН. Правительство Крыма намерено сделать открытым и прозрачным рынок земли АР Крым.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель председателя Совета министров АР Крым Георгий ПСАРЕВ.

«Чтобы мы могли привлекать инвестиции, нам надо сделать открытым и прозрачным рынок земли. Это проблема с выделением земельных участков, и то, над чем сейчас работает правительство Крыма, - проведение прозрачных и открытых аукционов. Я думаю, что уже в этом месяце мы объявим первый аукцион, на котором будет выставлено несколько участков», - отметил он.

По его словам, решается вопрос привлекательности инвестиций в Крым также с точки зрения разработки льгот для инвесторов.

«Сегодня разработан и находится в Кабмине закон об условиях развития Крыма и особенностях инвестиционной привлекательности», - отметил зампредседателя Совмина.

Как подчеркнул он, правительством Крыма поставлена задача - сделать Крым жемчужиной Украины, и на сегодня ведется эта работа.

«Одним из приоритетов, конечно же, является развитие санаторно-курортной туристической отрасли, потому что Крым – это уголок природы, это воздух, ландшафты, это отдых и лечение», - сказал он.