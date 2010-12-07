В Киеве в Доме кино завтра состоится показ фильмов молодых украинских режиссеров

13:27, 07 декабря 2010
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Киев, 7 декабря. УНИАН. В Киеве в Доме кино завтра, 8 декабря, в 18.00 состоится показ произведений молодых украинских режиссеров - выпускников Киевского национального университета театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил режиссер, заслуженный деятель искусств, преподаватель этого учебного заведения Василий ВИТЕР.

"Пять фильмов, какие мы хотим показать, - это своеобразный итог нашей работы и определенный этап для молодых украинских режиссеров, которые начинают свою жизнь в очень сложном кинопространстве Украины", - сказал В.ВИТЕР.

В частности, зрителям будет представлен игровой фильм режиссера Ирины ПРАВИЛО "Кровь", снятый по мотивам рассказа грузинского писателя Нодара Думбадзе при поддержке Посольства Грузии в Украине.

Иван КАНИВЕЦ представит свою документальную ленту "Трезуб Нептуна" о создании украинского флота в 1918 году. Фильм снят при поддержке современного украинского флота.

Еще одна выпускница университета Ирина ГРОМОЗДА представит сразу 2 картины - игровой фильм "Дурочка" (экранизация рассказа Антона Чехова "Хористка") и документальный фильм "На службе режима. Лени Рифеншталь".

Зрители также смогут посмотреть документальную ленту Владиславы ЧЕКМАРЁВОЙ "Полет" об истории рождения спектакля "Так погиб Гуска" по пьесе украинского драматурга Мыколы Кулиша.

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