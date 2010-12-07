Компания «Лайм Системс» занимает около трети рынка разработки банковского ПО в Украине

Киев. 7 декабря. УНИАН. Компания «Лайм Системс» (г. Донецк) занимает около трети рынка разработки банковского программного обеспечения (ПО) в Украине по количеству клиентов. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН директор компании «Лайм Системс» Олег НЕСТЕРОВ.

Он отметил, что клиентами компании сегодня являются 37 банков Украины, а с учетом заключенных договоров, в том числе с балансовыми филиалами, программным обеспечением компании пользуются более 150 финансовых учреждений.

По данным О.НЕСТЕРОВА, география работы компании не носит локального характера, компания сотрудничает с банками по всей Украине, при этом наибольшее число клиентов находится в Киеве. ПО компании также установлено в банках с центральными офисами в Донецке, Львове, Одессе и других городах.

В тех 37 банках, с которыми сотрудничает «Лайм Системс», по данным О.НЕСТЕРОВА, доля ПО компании составляет от 60 до 100% банковского программного обеспечения в том или ином банке.

Касаясь финансовых показателей данного рынка ПО, он сообщил, что годовой объем рынка разработки банковского ПО в Украине составляет примерно 5 млн. долл., учитывая также стоимость сопровождения ПО. По его словам, специалисты прогнозируют дальнейшее развитие сегмента финансового ПО на 2011 год,

По его словам, именно IT-решения позволяют банкам своевременно реагировать на изменения в законодательном поле, а также обслуживать клиентов более оперативно и качественно. Специалисты отмечают, что наибольшим спросом пользуются продукты и решения, которые позволяют обеспечить определенную функциональность в рамках уже имеющейся автоматизированной системы.

«Сегодня наблюдается повышенный интерес к функционалу фронт-офисных систем для работы с физическими и юридическими лицами, а также к каналам доступа к банковским продуктам и услугам, например Интернет-банкинг, SMS-банкинг, Wap-банкинг. Комплексное и эффективное решение этих задач остается в приоритетах разработчиков ПО на 2011 год», - сказал О.НЕСТЕРОВ.

Он отметил, что компания «Лайм Системс» в 2010 году разработала и внедрила целый ряд новых продуктов, в том числе, в таких направлениях как Web-bank (представляет собой новое решение по работе с конечными клиентами и охватывает функции CRM), Интернет-банкинг и BI (Business Intelligence - универсальная аналитическая система, в которой реализованы все инструменты анализа, необходимые банкам) и др.

При этом, как сообщил О.НЕСТЕРОВ, уникальность системы Интернет-банкинга от "Лайм Системс" состоит в её автономности и тесной интеграции с другими сервисами.

Справка УНИАН. Компания «Лайм Системс» (г. Донецк) работает на рынке информационных технологий 17 лет. Специализация компании - разработка, инсталляция и сопровождение систем комплексной автоматизации банковской деятельности, аналитических финансовых систем, средств телекоммуникаций и специализированных решений автоматизации. Компания является ведущим разработчиком банковского ПО в Украине.

Ключевой программный продукт «Лайм Системс» - автоматизированная банковская система (АБС) SCROOGE, которая разработана для крупного банковского бизнеса. Среди клиентов компании, в частности, такие банковские учреждения как ERSTE банк, Универсалбанк, Донгорбанк, Укргазбанк, Кредитпромбанк, Родовид Банк, Индустриалбанк, Мегабанк и многие другие.