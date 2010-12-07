Политические требования предпринимателей вторичны по отношению к экономическим - опрос

Киев. 7 декабря. УНИАН. Политические требования предпринимателей, выдвигаемые на недавно проходивших акциях протеста, все же были вторичными по отношению к экономическим требованиям, связанным с необходимостью ветирования или внесения изменений в Налоговый кодекс.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил директор центра «Социальный мониторинг» Дмитрий ДМИТРУК со ссылкой на результаты опроса «Голос предпринимателя: ноябрь 2010 г.», проведенного среди участников акций протеста.

По его словам, политические требования развились вследствие отсутствия должного диалога между правительством и предпринимательским сообществом, а также радикализации их настроений в ходе участия в акциях протеста.

Так, Д.ДМИТРУК отметил, что в сумме 73% опрошенных назвали в качестве необходимых первоочередных мер отказ от принятого 18 ноября парламентом Налогового кодекса (46%) и внесение в него поправок, предложенных предпринимателями (27%), в то время как отставка правительства, президента и досрочные выборы в ВР набрали только 12%, 5% и 3% соответственно. При этом наибольшую популярность идея отставки правительства получила именно среди участников акций протеста.

Директор центра «Социальный мониторинг» сообщил, что, по результатам опроса, среди действий, которые, по мнению предпринимателей, должны быть реализованы в первую очередь, - отказ правительства от принятия нового Налогового кодекса (68%); внесение изменений, которые отстаивают предприниматели, в новый НК (57%); введение новых реально действующих механизмов ответственности чиновников за нарушение законов, невыполнение своих должностных обязанностей, противоправные действия; требование отставки правительства (51%).

В то же время он отметил, что более активно требование отказа правительства от принятия нового Налогового кодекса поддерживают опрошенные на западе страны (79% по сумме ответов), в Харькове (84%) и Симферополе (94%). Больший акцент на внесении изменений, предлагаемых предпринимателями, сделали опрошенные на востоке страны (по сумме ответов — 70% опрошенных).

Кроме того Д.ДМИТРУК сообщил, что 95% опрошенных поддерживают мнение, что одновременно с введением в действие нового Налогового кодекса должны быть введены нормы, которые повышают ответственность чиновников за нарушения, превышение полномочий, невыполнение своих функций, и созданы и внедрены эффективные механизмы контроля за деятельностью чиновников.

В свою очередь соорганизатор акций протеста предпринимателей на Майдане Незалежности Оксана ПРОДАН отметила, что, несмотря на заявления ряда политиков и политологов о том, что протестующие предприниматели своей цели не достигли, то, что в Налоговый кодекс были внесены серьезные изменения, можно считать большим успехом.

«Это (заявления политиков и политологов — УНИАН) свидетельствует только о том, что эти люди хотят нивелировать возможность гражданского движения и предупредить в будущем те или иные выступления против власти, - сказала О.ПРОДАН. - Однозначно власть подтвердила и признала, что предприниматели были правы и что они имели основания выходить против принятия того Налогового кодекса, утвержденного в первом чтении».

Она также подчеркнула, что протестующие на Майдане предприниматели в своем большинстве выдвигали исключительно экономические требования.

«То, что у нас были исключительно экономические требования, что подтверждается опять-таки социальным опросом, это правда. И радикальные политические требования, которые появились уже позже, спровоцированы большим количеством людей, большим количеством акций, но они практически не поддерживались бизнесом, который выходил за право работать», - отметила О.ПРОДАН.

Опрос проводился с 27 по 30 ноября 2010 года в 10 областных центрах Украины: г. Симферополь, Донецк, Днепропетровск, Ивано-Франковск, Запорожье, Киев, Львов, Одесса, Тернополь, Харьков. Методы опроса респондентов: 1 — участники акций протеста, 2 — участники, отобранные по методу «снежного кома». Всего опрошено 979 респондентов.