Журналист Подольский сообщил генпрокурору об отказе следователей предоставить ему для ознакомления "дело Пукача"

Киев. 7 декабря. УНИАН. Журналист Алексей ПОДОЛЬСКИЙ, который вместе с Георгием Гонгадзе признан потерпевшим по уголовному делу против бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА, сообщил генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ об отказе следователей предоставить ему для ознакомления материалы уголовного дела А.ПУКАЧА.

Об этом сам А.ПОДОЛЬСКИЙ заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По словам журналиста, сегодня по почте он направил соответствующее письмо на имя генпрокурора.

Как отмечает А.ПОДОЛЬСКИЙ в письме, копия которого передана УНИАН, "сегодня Ваш подчиненный ГРИЩЕНКО В.А. фактически без объяснений сообщил мне, что Генеральная прокуратура отказывается предоставить мне для ознакомления материалы дела, где я признан потерпевшим".

По убеждению журналиста, такие действия со стороны следователя не могли состояться без согласования с генпрокурором.

"Потому обращаюсь к Вам лишь формально, чтобы лишить Вас возможности публично заявлять, что Вы не знали о нахальном нарушении моих конституционных прав Вашими подчиненными", - сказано в письме А.ПОДОЛЬСКОГО к В.ПШОНКЕ.

Кроме того, А.ПОДОЛЬСКИЙ отметил, что следствие "последовательно избегает расследований тех фальсификаций", которые делались при расследовании и его дела, и "дела Гонгадзе", когда Генпрокуратурой руководили Михаил ПОТЕБЕНЬКО, Геннадий ВАСИЛЬЕВ, Святослав ПИСКУН, Александр МЕДВЕДЬКО.

"Станет ли Ваше имя рядом с предшественниками - теперь зависит от Вас", - отметил А.ПОДОЛЬСКИЙ.

Как сообщал УНИАН, вчера, 6 декабря, пресс-служба Генпрокуратуры сообщила, что Главное управление по расследованию особо важных дел завершило расследование уголовного дела об обвинении экс-генерала А.ПУКАЧА в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 365, ч. 3 ст. 364 Уголовного кодекса Украины и ч. 3 ст. 166 и п.п. «в», «и» ст. 93 Уголовного кодекса Украины 1960 года.

Досудебным следствием установлено, что в ночь на 17 сентября 2000 года А.ПУКАЧ, действуя по указанию тогдашнего министра внутренних дел Ю.Кравченко и других должностных лиц, совершил умышленное убийство журналиста Г.Гонгадзе по предварительному сговору с группой лиц, в связи с выполнением потерпевшим общественных и журналистских обязанностей.

30 ноября 2010 года уголовное дело об обвинении А.ПУКАЧА в части доказанного обвинения выделено для направления в суд. Вместе с ним в суд будут направлены материалы относительно бывшего министра внутренних дел Ю.Кравченко об отказе в возбуждении против него уголовного дела как умершего.

Кроме того, А.ПУКАЧ обвиняется в превышении власти и совершении насильственных действий в отношении члена Киевского общественного Правозащитного объединения «МЫ» А.ПОДОЛЬСКОГО и уничтожении служебных документов Департамента оперативной службы МВД, содержавших важную для следствия информацию о лицах, которые принимали участие в проведении незаконного наблюдения за Г.Гонгадзе.

Сегодня, 7 декабря, адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО заявила, что Генеральная прокуратура отказала ей и А.ПОДОЛЬСКОМУ в ознакомлении с материалами уголовного дела об обвинении бывшего генерала МВД А.ПУКАЧА в убийстве Г.Гонгадзе.