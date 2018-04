Определены первые лидеры 15-й юбилейной общенациональной программы «Человек года - 2010».

Как сообщает Генеральная дирекция общенациональной программы «Человек года», 1 декабря были подведены итоги первого этапа экспертного определения претендентов на получение ежегодной премии общенациональной программы «Человек года» за высшие профессиональные и общественные достижения.

Программа предусматривает присуждение титула «Человек года» наиболее выдающимся личностям Украины, которые достигли значительных успехов в важнейших для государства сферах профессиональной и общественной деятельности.

В соответствии с промежуточными итогам экспертного опроса, по состоянию на 1 декабря определена первая десятка лидеров на получение лауреатских званий в каждой из номинаций (подаются в алфавитном порядке):

«Региональный лидер года»:

1. Александр ВИЛКУЛ (Днепропетровская облгосадминистрация);

2. Михаил ВЫШИВАНЮК (Ивано-Франковская облгосадминистрация);

3. Василий ДЖАРТЫ (АР Крым);

4. Борис КЛИМЧУК (Волынская облгосадминистрация);

5. Сергей ЛАРИН (Кировоградская обладминистрация);

6. Эдуард МАТВИЙЧУК (Одесская обладминистрация);

7. Михаил ПАПИЕВ (Черновицкая облгосадминистрация);

8. Анатолий ПРИСЯЖНЮК (Киевская облгосадминистрация);

9. Сергей РЫЖУК (Житомирская облгосадминистрация);

10. Сергей ТУЛУБ (Черкасская облгосадминистрация);

«Мэр года»:

1. Владимир ГРОЙСМАН (Винница);

2. Сергей КРАВЧЕНКО (Луганск);

3. Александр МАЛЬЦЕВ (Макеевка);

4. Сергей МЕЛЬНИК (Хмельницкий);

5. Владимир НОВАЦКИЙ (Южное);

6. Василий ОНУТЧАК (Яремча);

7. Олег ОСАДЧИЙ (Керчь);

8. Василий САВЧУК (Белая Церковь);

9. Александр СОКОЛОВ (Чернигов);

10. Валерий ХМЕЛЬНЮК (Ильичевск);

«Промышленник года»:

1. Леонид БАЙСАРОВ (ООО «Угольная компания «Шахта «Красноармейская западная №1»);

2. Владимир БОЙКО (Мариупольский меткомбинат им. Ильича);

3. Виталий ВЕРБАС (ОАО «Днепрошина»);

4. Валерий ГОРБАТКО (Одесский припортовый завод);

5. Михаил ЗАБЛУДА («Ровноазот»);

6. Тимофей КАУНОВ (СП «Полтавская газонефтяная компания»);

7. Михаил КОРОЛЕНКО (ОАО «Южный ГЗК»);

8. Сергей ЛИСКОВСКИЙ (ЗАО «Украгрохимхолдинг»);

9. Владимир ЛУКЬЯНЕНКО (Сумское машиностроительное НПО им. Фрунзе);

10. Георгий СКУДАРЬ (Новокраматорский машиностроительный завод);

«Предприниматель года»:

1. Иван АВРАМОВ («Донбассхолдинг»);

2. Алексей БУТЕНКО («Восточная инвестиционная группа»);

3. Вадим БУХКАЛОВ («Еврохолдинг Инвест»);

4. Александр ГЛИМБОВСКИЙ (Группа компаний «Альтис-Холдинг»);

5. Александр ГОЛОДНИЦКИЙ (ДП «Дельта-лоцман»);

6. Василий ДАНЫЛИВ (Энергетический холдинг «Korlea Invest»);

7. Александр ПИЛИПЕНКО (Завод железобетонных конструкций им.С.Ковальской);

8. Виктор ПОПОВ (МК «Содружество»);

9. Алексей САВЧЕНКО (Финансовая группа «Converse Group»);

10. Анатолий ЮРКЕВИЧ («Милкилэнд Украина»);

«Менеджер года»:

1. Наталия АРТЕМЕНКО (ОАО «Мясокомбинат «Ятрань»);

2. Тарас БАРЩОВСКИЙ (ООО «Украинская соковая компания»);

3. Дмитрий ЕКИМОВ (Группа компаний «Sport life»);

4. Наталия НЕТОВКИНА (Торговый дом «Зарина»);

5. Виктор ПОСТЕЛЬНИКОВ (Автомобильная группа «ВИПОС»);

6. Юрий ТРИНДЮК (ОАО «Холдинговая компания «Хлебные инвестиции»);

7. Томаш ФИАЛА (Компания «Драгон Капитал»);

8. Владимир ЦОЙ (ООО «МТІ»);

9. Георгий ЧЕРНЯВСКИЙ (Корпорация «Навигатор»);

10. Юрий ЧУЙКОВ («Фарлеп – Инвест»);

«Финансист года»:

1. Владислав БАЙРАКА (Банк Кипра);

2. Виктор БАШКИРОВ («Проминвестбанк»);

3. Леонид ГРЕБИНСКИЙ («Индустриалбанк»);

5. Грэг КРАСНОВ («Платинум банк»);

6. Виктория МИХАЙЛЕ («Альфа-Банк»);

7. Вадим МОРОХОВСКИЙ (АКБ «Пивденный»);

8. Сергей НАУМОВ («Правекс банк»);

9. Николай УДОВИЧЕНКО («Укрэксимбанк»);

10. Игор ЮШКО («Сбербанк России»);

«Лидер страхового рынка года»:

1. Филипп ВОТЛЕ («АХА»);

2. Ибрагим ГАБИДУЛИН (ООО «Страховой брокер «Дедал»);

3. Игорь ГОРДИЕНКО («ИНГО Украина»);

4. Дмитрий ГРИЦУТА (СК «ТАС»);

5. Юрий ЕФИМОВ (СК «Кредо Классик»);

6. Яцек МЕЙЗНЕР («Альфа страхование»);

7. Александр МИХАЙЛОВ (Украинская пожарно-страховая компания);

8. Павел НЕЛЬГА («Украинская страховая группа»);

9. Павол НОРУЛАК (СК «Дельта Жизнь»);

10. Андрей ШУКАТКО (УАСК «АСКА»);

«Лидер малого и среднего бизнеса года»:

1. ООО «Аверса Украина»;

2. ОАО «Бердичевский пивоваренный завод»;

3. ООО «Гранд Престиж»;

4. ОАО «Колумб»;

5. УПП УТОС «Крым Пак»;

6. ООО «Системы быстрого питания «Пицца Челентано»;

7. Украинская социальная сеть «Connect.ua»;

8. ООО «Украинский папир»;

9. ООО «Шаян»;

10. Торгово-производственная компания «Эргопак»;

«Национальная торговая марка года»:

1. «COMFY»;

2. «PREZIDENT»;

3. «АТБ – МАРКЕТ»;

4. «ЕВРОЛАБ»;

5. «КОМО»;

6. «РУДЬ»;

7. «ТРИ МЕДВЕДЯ»;

8. «ШУВАР»;

9. «ЭПИЦЕНТР»;

10. «ЯТРАНЬ»;

«Инвестиция года»:

1. Инвестиционные проекты Группы компаний «OLEDO»;

2. Инвестиционные проекты «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ»;

3. Инвестиционные проекты «МААК «УРГА»;

4. Инвестиционные проекты ПАО «Завод «МАЯК»;

5. Инвестиционные проекты ОАО «ЗАПОРОЖСКИЙ ЗАВОД ПОЛУПРОВОДНИКОВ»;

«Аграрий года»:

1. Юрий АКНЕВСКИЙ (ЗАО «Бахмутский аграрный союз»);

2. Игорь БОГДАНОВ (Украинская агрокомпания «Аграрник»);

3. Николай БОЙКО (НП АТ «Массандра»);

4. Вячеслав ВЛАСОВ (ННЦ «Институт виноградарства и виноделия имени В.Е. Таирова»);

5. Иван ГУТА (Агрохолдинг «Мрия»);

6. Даниил КОРИЛКОВИЧ («Дакор агро холдинг»);

7. Андрей КРОХМАЛЬ (Фермерское хозяйство «ЛАДИС»);

8. Ольга ЛЬВОВА (КСП «Балабановское»);

9. Роман ФЕДИШИН (Оптовый сельскохозяйственный рынок «Шувар»);

10. Владимир ХОРИШКО (Корпорация «Агросоюз»);

«Газета года»:

1. «АИФ в Украине»;

2. «День»;

3. «Зеркало недели»;

4. «Известия в Украине»;

5. «Киевский телеграф»;

6. «Коментарии»;

7. «Левый берег»;

8. «Газета по-киевски»;

9. «Україна молода»;

10. «Хрещатик»;

«Журнал года»:

1. «Cosmolady»;

2. «Cosmopolitan в Украине»;

3. «L’Officiel Ukraine»;

4. «OK!»;

5. «Weekly.ua»;

6. «Вокруг света»;

7. «Всесвіт»;

8. «Ева»;

9. «Женский журнал»;

10. «Натали»;

«Туристическая компания года»:

1. «MIBS Travel Ukraine»;

2. «Pan Ukraine»;

3. «Гамалия»;

4. «Загорье»;

5. «Королевская миля»;

6. «Роза ветров»;

7. «СAM»;

8. «Седьмое небо»;

9. «Феерия мандрив»;

10. «ЯНА»;

«Спортсмен года»:

1. Елизавета БРЫЗГИНА (легкая атлетика, бег);

2. Армен ВАРДАНЯН (грекоримская борьба);

3. Дарина ЗЕВИНА (плавание);

4. Василий ИВАНЧУК Василий (шахматы);

5. Александра КОНОНОВА (биатлон);

6. Инна ОСИПЕНКО-РАДОМСКАЯ (гребля на байдарке);

7. Александр САТИН (прыжки на батуте);

8. Ольга СОЛОДУХА (легкая атлетика);

9. Олег СТЕПКО (спортивная гимнастика);

10. Василий ФЕДОРИШИН (вольная борьба);

«Меценат года»:

1. Андрей АДАМОВСКИЙ (Фонд Украинского авангардного искусства);

2. Петр БАГРИЙ (Фонд развития современного искусства «Эйдос»);

3. Игорь ВОРОНОВ (Арт фонд Воронова);

4. Владимир ЗАГОРИЙ (Лига меценатов);

5. Дмитрий КУТОВОЙ (Благотворительный фонд «Харьковский театральный центр»);

6. Александр ОНИЩЕНКО («TOP-Ukraine»);

7. Петр ПИСАРЧУК (Благотворительный фонд «Пивденный»);

8. Александр ПРОГНИМАК (Фонд «Арт Инвест»);

9. Владислав ТРОИЦКИЙ (художественный руководитель театра «ДАХ»);

10. Евгений УТКИН («КМ Core»).

Экспертное выдвижение продолжается. Информация о претендентах будет постоянно обновляться. Окончательные итоги экспертного опроса будут сформированы в конце 2010 года и объявлены на итоговой пресс-конференции программы «Человек года» в середине января 2011 года.

В экспертном определении претендентов на получение лауреатских званий общенациональной программы «Человек года - 2010» принимают участие свыше 800 экспертов, делегированных около 200 организациями (с полным перечнем экспертных организаций можно ознакомиться на сайте www.ludinaroku.com.ua).

