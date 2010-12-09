Президент НаУКМА заявляет, что Минобразования намерено урезать права академии

Киев. 9 декабря. УНИАН. Президент Национального университета “Киево-Могилянская академия” Сергей КВИТ заявляет, что Министерство образования и науки намерено урезать права этого высшего учебного заведения.

Об этом С.КВИТ сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

По его словам, на сегодняшний день у НаУКМА есть два конфликта с Минобразования. Как сказал С.КВИТ, он связывает эти конфликты “персонально с Дмитрием ТАБАЧНИКОМ, а не с министерством, как и с работниками, которые там работают”.

Первая проблема, по его информации, связана с тем, что НаУКМА не утверждают правила приема на следующий учебный год по одному с пунктов: “Это то, что нам не разрешают требовать на все специальности сертификат по английскому языку”. “Хотя уже 19 лет Киево-Могилянская академия требует английский язык. Английский язык у нас указан в уставе, потому что у нас есть два рабочих языка – украинский и английский”, - объяснил С.КВИТ.

По его словам, это не просто декларация, поскольку действительно часть учебного процесса происходит на английском языке. “Это система, которая существует в Европе, и мы не можем ее отменить... Если нам отменять английский язык при вступлении, нам нужно отменять занятия на английском и отменять нашу мобильность преподавателей и студентов в части сотрудничества и обменов с партнерами. Я считаю, что это абсолютно неприемлемо для нас - отменять английский язык, причем в наше время...”, - отметил президент академии.

“Это также отрицает базовые принципы Болонского процесса, что обучение в университетах проходит на родном и на английском языке”, - добавил он.

Вторая конфликтная ситуация, по словам С.КВИТА, – это переутверждение устава НаУКМА. “Целью переутверждения нашего устава, насколько мы поняли, является изъять у нас из устава все, что дало нам возможность за предыдущие почти 20 лет достичь тех успехов, какие мы имеем сейчас”, - прокомментировал он.

Так, по словам С.КВИТА, кроме английского языка, в уставе вуза не разрешается “записать докторскую школу и PGD-программы (докторские программы западного образца), свободное посещение лекций студентами и многие другие вещи, в частности, права вуза составлять самостоятельно свое штатное расписание”.

“Киево-Могилянская академия благодаря свободам, которые она имела, начиная с 1991 года, первой в Украине открыла бакалаврские, магистерские программы и сейчас - PGD-программы. Мы внедрили систему свободного творческого обучения... Если нашему университету не дают нормально развиваться, у меня такая трактовка, что, очевидно, министру не нужен такой прецедент, чтобы был эффективный университет, который, тем более, работает без коррупции”, - сказал С.КВИТ.

Он не исключает, что после этого заявления будет оказано давление на него персонально, например, через выговоры, а в университете начнут проводить внеочередные проверки.

В связи с этим С.КВИТ обратился к представителям СМИ и общественности помочь НаУКМА сохранить свою автономию. “Потому что от того, как будет развиваться ситуация с Киево-Могилянской академией, во многом будет зависеть, как у нас будет развиваться ситуация с наукой и образованием в Украине”, - заявил С.КВИТ.