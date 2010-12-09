Президент Киево-Могилянской академии раскритиковал подготовленный МОН законопроект “О высшем образовании”

Киев. 9 декабря. УНИАН. Президент Национального университета «Киево-Могилянская академия» Сергей КВИТ раскритиковал подготовленный Министерством образования и науки проект закона Украины “О высшем образовании”, который сейчас находится в парламенте.

Об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Министр образования и науки против образования и науки в Украине и против Киево-Могилянской академии”.

С.КВИТ сообщил, что на официальном интернет-портале университета обнародовано открытое письмо относительно курса министра образования и науки Украины Дмитрия ТАБАЧНИКА на авторитарную централизацию управления и деградацию науки и образования в государстве. В документе, адресованном Президенту Украины, председателю Верховной Рады и премьер-министру, изложена позиция Могилянки относительно проекта закона “О высшем образовании”.

Так, в НаУКМА убеждены, что при условии принятия парламентом этого подготовленного документа, непременно начнется торможение в развитии отечественных вузов, они будут лишены каких-либо признаков автономии, не будут иметь возможности выхода на международный конкурентоспособный уровень.

Как отметил С.КВИТ, законопроект несет в себе ряд угроз, среди которых важнейшими являются его декларативность, игнорирование принципов интеграции в единое европейское образовательное пространство, уже одобренную нашим государством. Следствием принятия этого законопроекта станет, по его словам, прогрессирующая самоизоляция украинских университетов. В частности, это сделает невозможным работу Киево-Могилянской академии по западной образовательной модели и европейским стандартам, которые проводились и апробировались на протяжении 20 лет в университете.

Так, по информации С.КВИТА, принятие законопроекта в существующей редакции будет иметь такие негативные последствия, как, в частности, то, что студенты больше не смогут избирать “свою траекторию учебы”, то есть учиться по современной европейской системе свободного творческого обучения. По его словам, в законе “игнорируется” английский язык, на котором сейчас общаются во всем мире.

“Закон отказывается от рыночных принципов развития университетов, то есть они продолжат существовать по принципу содержания, они не смогут принимать участие в собственном развитии”, - продолжил С.КВИТ, указывая и на другие негативные положения законопроекта.

“Этот закон игнорирует запросы национальной экономики и бизнеса. В первую очередь, в лице работодателей... И мне очень интересно, что этот проект закона входит в конфликт очень принципиальный с Программой экономических реформ Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА “Зажиточное общество, конкурентоспособная экономика, эффективное государство”. Потому что этот документ (Президента) имеет рыночный характер, и цель этого документа в части высшего образования – создание конкурентоспособных университетов, то есть качественных университетов... А этот законопроект, что предлагается, он полностью перечеркивает всю идею”, - сказал С.КВИТ, объяснив, что только автономия университетов позволит им развиваться и стать конкурентоспособными на международном уровне.

“Мы должны однозначно отказаться от этого проекта закона о высшем образовании. Он обсуждается и протаскивается неизвестно с какой целью, то есть эффекта от него никакого нет”, - заверил президент НаУКМА.

По информации С.КВИТА, ни один из представителей руководства вузов Киевского региона на недавнем собрании ректоров не оценил положительно подготовленный законопроект. Максимум, на что они согласились, как отметил президент НаУКМА, это взять документ за основу и работать над ним дальше. С.КВИТ отметил, что Киево-Могилянская академия будет обращаться за поддержкой к европейским вузам, мировым университетам - своим партнерам, чтобы те поддержали позицию НаУКМА.