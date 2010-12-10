Общественность наградила Могилева антипремией "Будяк року-2010"

Киев, 10 декабря. УНИАН. Экспертная группа Украинского Хельсинского союза по правам человека наградила министра внутренних дел Украины Анатолия МОГИЛЕВА антипремией "Будяк року-2010".

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил исполнительный директор Украинского Хельсинского союза по правам человека Владимир ЯВОРСКИЙ.

"Анатолий МОГИЛЕВ получает золотой "Будяк" за сознательную политику пренебрежения правами человека и основополагающими свободами. И этому есть достаточно широкая аргументация, которая состоит из фактов и в целом из политики МВД, которая реализуется в этом году", - сказал В.ЯВОРСКИЙ.

Исполнительный директор Украинского Хельсинского союза уточнил, что речь идет об увеличении вдвое насильственных смертей по сравнению с предыдущим годом, незаконном препятствовании мирным собраниям и задержании их организаторов, отсутствии независимых расследований незаконных действий милиции, принудительном проведении дактилоскопии людей при задержании милицией, усилении контроля над перемещением лиц, а также над иностранцами.

"Цель нашей премии - символическая. Украина - это как поле, где есть как полезные, так и бесполезные растения, которые символизируют полезных и бесполезных людей, и просто указываем эти будяки, которые нужно выпалывать, поскольку они не просто мешают нам жить, они мешают нам развиваться и создают очень много проблем людям в стране", - объяснил он.

В свою очередь, председатель фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА сообщила, что второе место в антирейтинге занял председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ, а третье разделили между собой мэр Харькова Геннадий КЕРНЕС и судья Харькова Сергей ЛОЗЮК за принятие решения о задержании на 15 суток людей, которые протестовали против вырубки деревьев в этом городе.

В.ЯВОРСКИЙ добавил, что за время существования этой антипремии лишь однажды ее удалось лично передать человеку, который был награжден "Будяком". "Господину ЛУЦЕНКО, например, этот "Будяк" вручили прямо в руки, это состоялось на заседании Общественного совета по правам человека. Остальные люди обычно отказывались получать лично этот будяк, потому мы посылали их курьерской почтой. Эти будяки будут доставлены в приемную Службы безопасности Украины, поскольку люди обычно отказываются получать премии лично", - отметил он.

Справка УНИАН. Украинский хельсинский союз по правам человека учредил антипремию "Будяк року" в 2006 году с целью привлечения внимания общественности к грубым нарушениям прав человека, которые состоялись в государстве на протяжении года, и стимулируют общественную дискуссию относительно опасных для прав человека тенденции в стране.

Антипремия вручается ежегодно 10 декабря людям и организациям, которые грубее всего нарушают права человека.