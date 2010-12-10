Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить предельные уровни госдолга, безработицы, инфляции и дефицита Госбюджета

Киев. 10 декабря. Депутаты предлагают на законодательном уровне закрепить предельные уровни государственного долга, безработицы, инфляции и дефицита Государственного бюджета.

Как сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ, данные предложения содержатся в зарегистрированном Верховной Радой проекте Декларации экономических свобод.

По словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, которая является соавтором документа, на сегодня основными рисками развития страны являются рост государственного долга и рост реального дефицита Госбюджета, соответственно существует необходимость в первоочередном решении данных проблемных вопросов.

Так она сообщила, что проектом Декларации предусматривается введение ограничения на размер дефицита Госбюджета на уровне 3% от объема валового внутреннего продукта (ВВП) Украины. Это, по мнению авторов документа, позволит создать барьер на пути увеличения бюджетного дефицита, что угрожает экономической стабильности государства.

«Либо мы научимся жить по средствам и научимся детенизировать экономику, и увеличить доходную часть бюджета путем детенизации и ограничения содержания чиновников, либо мы будем проедать средства и стремиться к дефолту 2013 года» - подчеркнула Н.КОРОЛЕВСКАЯ

Также она сообщила, что предлагается ввести ограничения на уровень госдолга в размере 30% ВВП Украины.

Кроме того, документом предусмотрено установление ограничения на размер расходной части Госбюджета в объеме 30% ВВП.

«Мы настаиваем, чтобы с 2011 года было резкое ограничение бюджетного дефицита. Также настаиваем на том, чтобы были сокращены бюджетные расходы. Если на 30 млрд. грн. не сократить расходы бюджета 2011 года по факту с 2010 годом, то это также будет абсолютной фикцией», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Помимо этого, планируется установить запрет на использование и формирование внебюджетных фондов, которые, по словам Н.КОРОЛЕВСКОЙ, являются «источниками коррупции, источниками дополнительного криминального влияния в стране».

Декларацией также предусмотрен ежегодный пересмотр потребительской корзины и формирование прожиточного минимума с учетом прогнозного показателя уровня индекса потребительских цен на следующий календарный год. Авторы документа считают, что это позволит обеспечить соответствующий уровень повышения социальных стандартов и компенсировать соответствующие потери населения от роста инфляции.

«По самым минимальным оценкам, и даже той потребительской корзине, которая есть, при том индексе роста цен, который есть в 2010 году, прожиточный минимум должен быть на уровне 1 280 грн. Это та цифра, на которой мы будем настаивать в бюджете 2011 года», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, предлагается обеспечить повышение минимальных заработных плат и пенсий на конец года не менее, чем на 15% от уровня декабря предыдущего года.

При этом планируется ограничить годовой уровень индекса потребительских цен на уровне более чем на 8%.

«Мы требуем, чтобы прекратили манипуляции с инфляцией. Сегодня официальная инфляция, как вы знаете, составляет около 8%, в бюджете 2011 нам обещают инфляцию до 10%, но фактическая инфляция, которая оценивается экспертами и специалистами с теми темпами роста цен, которые наблюдались в 2010 году, равняется 22%», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Также Декларацией предусмотрено осуществление контроля за ростом коммунальных тарифов на уровне, не превышающем показатель инфляции.

«Мы настаиваем на том, чтобы на законодательном уровне было задекларировано, что рост коммунальных тарифов не может превышать рост инфляции. То есть, индексация тарифов может быть только в размере роста инфляции, но не выше», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Кроме того, она сообщила, что в Декларации предлагается установить максимальный предельный уровень безработицы на конец года не более 7%.

«Мы предлагаем ввести ограничивающий показатель безработицы в стране на уровне не больше 7%. Это должен быть тот индикатор власти, на который из бюджета должен формироваться резерв развития, резерв формирования рабочих мест, резерв инвестиций в экономику», - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она сообщила, что авторы проекта Декларации будут настаивать на ее рассмотрении Верховной Радой до принятия Госбюджета, так как Декларация содержит ориентиры, которые должны учитываться при подготовке главного финансового документа страны.

Народный депутат Украины Сергей ВЛАСЕНКО, который также является соавтором Декларации, сообщил, что депутаты намерены подготовить и направить на рассмотрение ВР законопроект, предусматривающий персональную ответственность чиновников за несоблюдение установленных Декларацией показателей.

«Мы планируем предложить парламенту также документ, который будет регламентировать индивидуальную ответственность каждого чиновника за нарушение показателей, которые содержаться в Декларации, это для того, чтобы устранить злоупотребления теми правами, которые есть у наших чиновников или которые они получат после проведения так называемой административной реформы», - сказал С.ВЛАСЕНКО.

Относительно того, как авторы Декларации намерены убедить правящую коалицию в необходимости ее принятия, Н.КОРОЛЕВСКАЯ сказала: «В первую очередь, мы предоставим обоснованные аргументы. А во вторую очередь, это будет основным элементом желания власти либо проводить реальные реформы, либо и в дальнейшем проводить их имитацию. Если власть настроена переходить от лжереформирования к фактическому реформированию, то они, конечно, это поддержат».