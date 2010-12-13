«Наша Украина» требует в новом бюджетном году повысить социальную поддержку наиболее незащищенных граждан

Киев. 13 декабря. УНИАН. Политическая партия “Наша Украина” требует в новом бюджетном году повысить социальные стандарты для наиболее незащищенных слоев населения.

Об этом шла речь сегодня на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Социальные инициативы «Нашей Украины» накануне нового бюджетного года».

В частности, народный депутат от «Нашей Украины» Лилия ГРИГОРОВИЧ подчеркнула, что партия не только разработала ряд социальных законопроектов для обеспечения наиболее незащищенных на сегодня слоев населения, но и начинает общественную кампанию для того, чтобы эти изменения были учтены при принятии государственного бюджета на 2011 год.

«Долг каждого политика, который будет голосовать за бюджет, защищать интересы своих соотечественников», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ.

Она представила законопроект «О внесении изменений в Закон «О государственной помощи семьям с детьми». По словам Л.ГРИГОРОВИЧ, в этом проекте предлагается увеличить до уровня прожиточного минимума помощь по уходу за ребенком до трех лет. (С 1 декабря 2010 года – до 799 грн.). Депутат напомнила, что в настоящее время размер этой ежемесячной помощи составляет лишь 130 грн. “Эти средства не покрывают даже 10% реальных расходов семьи на уход за ребенком», - отметила Л.ГРИГОРОВИЧ. По подсчетам экспертов, для реализации законопроекта необходимо, ориентировочно, 12 млн. 250 тыс. грн. дополнительных средств. Это составляет лишь около 1% государственных расходов на деятельность Президента Виктора ЯНУКОВИЧА и не более 2% расходов на деятельность Верховной Рады, которые в бюджете текущего года были значительно повышены.

Также политик озвучила предложения к проекту госбюджета 2011 года относительно увеличения должностных окладов работникам здравоохранения и работникам сельских клубов. В частности, «Наша Украина» требует выделить средства в размере 5 млрд. грн. медицинским и фармацевтическим работникам с целью приближения их должностных окладов к уровню заработной платы работников промышленности. На законодательном уровне это установлено в пункте (ж) статьи 77 Закона Украины «Об основах законодательства Украины о здравоохранении». Также партия требует выделить средства в размере 800 млн. грн. работникам сельских клубов с целью приближения их должностных окладов к уровню зарплаты работников промышленности.

Народный депутат от «Нашей Украины» Николай КУЛЬЧИНСКИЙ рассказал еще об одной инициативе “нашеукраинцев” - законопроект о внесении изменений в статью 33 Закона «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» относительно размера пенсии по инвалидности для работающих инвалидов II и III групп. По его словам, в законопроекте предлагается учесть при определении размера пенсии по инвалидности имеющийся у этих граждан страховой стаж и длительность периода уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование. Таким образом, по словам депутата, будет устранено имеющееся в законодательстве не обоснованное сужение прав и гарантий работающих инвалидов II и III групп.

«Надеюсь, что этот законопроект будет одобрен. Он не нуждается в больших дополнительных средствах, но исправляет социальную несправедливость относительно инвалидов», - отметил Н.КУЛЬЧИНСКИЙ.

Л.ГРИГОРОВИЧ добавила, что партия реалистично оценивает ситуацию в стране, поэтому их предложения касаются лишь самых “болезненных сфер социальной политики”.

«Наши предложения жизненные, стратегические, безотлагательные... Мы будем прилагать все усилия, чтобы в этом стремительном, сногсшибательном бюджетом процессе наши предложения не потерялись, потому что они жизненно необходимы для наших граждан”, - сказала депутат.

В свою очередь, заместитель председателя политсовета партии Валентина КОРОЛЬКОВА подчеркнула, что сегодня власть применяет двойные стандарты в своей работе. “В то время, как идут притеснения пенсионеров, работников, других категорий социально незащищенных слоев населения, и под давлением МВФ должны сократиться расходы из бюджета в Пенсионный фонд на 6,5 млрд. грн., расходы на Государственное управление делами увеличиваются на 27%. На Администрацию Президента, где работает всего 400 человек, должны потратить 1 млрд. 343 млн. 862 тыс. грн. Это на 300 млн. грн. больше, чем в прошлом году. Генеральная прокуратура увеличивает свои расходы на 77,8%...”, - отметила В.КОРОЛЬКОВА.

«Наша Украина» выступает против двойных стандартов, и поэтому будет применять все законные методы борьбы для того, чтобы отстаивать интересы простых людей.