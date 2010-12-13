Ярославский проголосует за отставку Суркиса в случае рассмотрения этого вопроса на Конгрессе ФФУ 15 декабря

Киев. 13 декабря. УНИАН. Президент футбольного клуба «Металлист» (Харьков) Александр ЯРОСЛАВСКИЙ проголосует за отставку Григория СУРКИСА с поста президента Федерации футбола Украины в случае рассмотрения этого вопроса на Конгрессе ФФУ, который состоится 15 декабря.

Об этом А.ЯРОСЛАВСКИЙ заявил на пресс-конференции в УНИАН.

Он сказал, что впервые является делегатом Конгресса ФФУ и собирается принять участие в его заседании. «Я – президент «Металлиста», и для меня небезразлично, как будут развиваться события в украинском футболе», – сказал А.ЯРОСЛАВСКИЙ.

При этом он в очередной раз раскритиковал деятельность Г.СУРКИСА на посту президента ФФУ, отметив, что его работой недовольны в первую очередь футбольные болельщики по всей Украине. Отвечая на вопрос, каким образом он готов донести свою позицию делегатам Конгресса, А.ЯРОСЛАВСКИЙ сказал: «У меня есть голос, есть моя рука». По его словам, если вопрос об отставке Г.СУРКИСА будет поднят, он проголосует «за».

Отвечая на реплику, что выборы президента ФФУ не значатся в повестке дня Конгресса, президент «Металлиста» сказал, что если у него будет возможность, то он внесет предложение о рассмотрении данного вопроса. «Все будет по закону», – добавил он.

Также президент ФК «Металлист» опроверг свою причастность к организации каких-либо акций протеста против Г.СУРКИСА в Киеве в день проведения Конгресса. «Это чистое вранье. Никто никого не собирал, я никакого отношения к этому не имею», – сказал он.