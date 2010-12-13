Группа DCH инвестирует 100 млн. долл. в строительство 5-звездочной гостиницы в Харькове

Киев. 13 декабря. УНИАН. Группа DCH инвестирует 100 млн. долл. в строительство 5-звездочной гостиницы на площади Свободы в Харькове.

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ.

По его словам, сейчас ведется строительство третьего этажа гостиницы.

А.ЯРОСЛАВСКИЙ добавил, что компания еще не определилась с оператором, который будет управлять гостиницей, уточнив, что сегодня по этому вопросу ведутся переговоры.

«В Харькове настоящей пятизвездочной гостиницы не было. Это будет первая гостиница действительно построенная с нуля, в центре города, это будет изюминка Харькова», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, в мае т.г. группа DCH начала в Харькове строительство 5-звездочной гостиницы. Проект предусматривает строительство 11-этажной гостиницы на 180 номеров с многофункциональным залом, СПА-центром, ресторанами, торговыми и развлекательными помещениями. В подземном уровне планируется разместить паркинг на 54 машино-места и вспомогательные помещения.

Гостиница будет построена к проведению в Харькове игр финальной части чемпионата Европы по футболу 2012 года.

Справка УНИАН. Группа DCH – одна из крупнейших бизнес-групп Украины. Бенефициар – Александр ЯРОСЛАВСКИЙ. Группа реализует комплексную программу подготовки Харькова к Евро-2012. Программа включает реконструкцию ряда объектов спортивной инфраструктуры города (в частности стадиона «Металлист») и международного аэропорта «Харьков».