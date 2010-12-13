Группа DCH намерена к 2012 г. завершить строительство жилкомплекса «Воздвиженка» в Киеве

Киев. 13 декабря. УНИАН. Группа DCH намерена к 2012 г. завершить строительство жилого комплекса «Воздвиженка» на Подоле в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил президент DCH, генеральный инвестор и координатор подготовки Харькова к Евро-2012 Александр ЯРОСЛАВСКИЙ на пресс-конференции в УНИАН.

«Пока занимаемся «Воздвиженкой» и ожидаем какого-то роста в девелоперском бизнесе, тогда будем развивать Podol Business Park (в районе улиц Фрунзе и Новоконстантиновская запланировано возведение многофункционального комплекса «Podol Business Park» - УНИАН). «Воздвиженка» строится постоянно. Все в процессе, ничего не останавливалось. Я думаю, в течение года завершим (строительство жилкомплекса - УНИАН)», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в июне 2008 года ОАО «Трест «Киевгорстрой-1» имени М.П. Загороднего ввел в эксплуатацию около 30 тыс. кв.м жилья в микрорайоне «Воздвиженка» на Подоле в Киеве.

Из шести очередей строительства микрорайона были введены в эксплуатацию три очереди - часть улиц Воздвиженская, Дегтярная и Гончарная, что составляло около половины объема всего комплекса жилых зданий. Проектные работы начались в 2001 году, а строительство микрорайона - в 2003 году.

Проект предусматривает воссоздание четырех улиц - Гончарной, Воздвиженской, Дегтярной и Кожемяцкой. Всего планируется построить 98 двух-пяти этажных жилых домов на 398 квартир общей площадью 54 тыс. кв.м, 27 домов усадебного типа, 7 зданий коммерческого назначения площадью 37 тыс. кв.м, паркинг площадью 8 тыс. кв.м. Общая площадь комплекса составит около 100 тыс. кв.м.

Группа DCH и ОАО «Киевгорстрой-1» совместно реализуют проект строительства жилкомплекса «Воздвиженка» в Киеве.