Руководство ТВі просит Генпрокуратуру дать оценку законности слежки СБУ за работниками канала

Киев. 13 декабря. УНИАН. Руководство ТВі просит Генеральную прокуратуру провести проверку информации народного депутата Олеся ДОНИЯ о том, что председатель СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ якобы давал указание подчиненным оказывать физическое давление на руководителя телеканала Николая КНЯЖИЦКОГО, а также дать оценку законности слежки сотрудниками спецслужбы за работниками канала.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил директор телеканала ТВі Н.КНЯЖИЦКИЙ.

"Я очень прошу Генеральную прокуратуру расследовать это дело. Если это дело не будет расследовано, и виновные не будут наказаны, это будет неправильно... Но нам кажется, что если мы не прекратим и не остановим то, что происходит сейчас, мы так далеко зайдем", - сказал он.

В то же время Н.КНЯЖИЦКИЙ от имени коллектива телеканала обратился к народным депутатам с просьбой провести по указанному поводу парламентские слушания, вызвав на них для предоставления объяснений В.ХОРОШКОВСКОГО. "Мне кажется, остановить ХОРОШКОВСКОГО и превратить СБУ из карательного органа в нормальную службу - это не тяжелое дело", - отметил директор телеканала.

Вместе с тем Н.КНЯЖИЦКИЙ напомнил, что летом этого года работники телеканала зафиксировали слежку за ними, записав на видео и людей, и автомобиль, на котором те перемещались. Более того, как отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ, было установлено, что номерные знаки транспортного средства поддельные. Также было установлена личность одного из тех, кто вел наблюдение. По словам директора канала, это офицер СБУ, 1977 года рождения, Юрий КОРОБКО. Все эти данные были переданы в правоохранительные органы, но уголовное дело возбуждено не было. Как отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ, в ответе телеканалу следователь сообщил, что из-за невозможности установить и опросить людей, которые находились в автомобиле возле офиса компании, оснований возбуждать дело нет.

Также Н.КНЯЖИЦКИЙ заметил, что о фактах слежки неоднократно письмами был информирован Президент, который один раз отрицал факт слежки. "Либо Президент не говорит правду, либо ХОРОШКОВСКИЙ Президента дезинформирует", - сказал Н.КНЯЖИЦКИЙ.

Он также заметил, что завтра Высший хозяйственный суд Украины рассмотрит жалобу телеканала на решение суда предыдущей инстанции, которым была признана незаконной выдача ТВі и ряду других телеканалов лицензий на вещание.

Учитывая последние события, отметил Н.КНЯЖИЦКИЙ, сейчас вопрос не в том, получит ли канал лицензию, а встает вопрос, сможет ли украинская аудитория получать правдивую информацию.

Подытоживая, представитель телеканала выразил убеждение, что имеющихся фактов достаточно, чтобы если не возбуждать уголовное дело, то хотя бы провести проверку.

Как сообщал УНИАН, 10 декабря О.ДОНИЙ в специальном выпуске новостей на телеканале ТВі заявил о том, что получил письмо от сотрудника Службы безопасности Украины, в котором утверждается, что председатель СБУ В.ХОРОШКОВСКИЙ якобы давал указание оказывать физическое давление на руководителя телеканала ТВі Н.КНЯЖИЦКОГО.

В частности, О.ДОНИЙ зачитал соответствующее письмо, предупредив зрителей, что не может утверждать, что информация в этом письме соответствует действительности.

О.ДОНИЙ привел несколько цитат из этого письма сотрудника СБУ.

«Пытаясь предотвратить преступление, прошу вас обнародовать следующую информацию: согласно полученным данным, по личному поручению Валерия ХОРОШКОВСКОГО уже несколько раз готовилось покушение на здоровье директора телеканала ТВі Николая КНЯЖИЦКОГО. Это поручение давалось сотрудникам СБУ”, - сказал О.ДОНИЙ.

Также он зачитал еще несколько фрагментов письма, в которых речь шла об установлении внешнего наблюдения.

“Согласно полученным данным, еще в июне сотрудникам СБУ было поручено вести слежку за Н.КНЯЖИЦКИМ, чтобы избить его и запугать”, - процитировал письмо депутат.