В Киеве в апреле 2011 года пройдет Международный фестиваль-конкурс детского творчества «World’s Beauty Star»

Киев. 14 декабря. УНИАН. Всеукраинский фестиваль-конкурс детского творчества «Beauty Star» вышел на международный уровень - 5-11 апреля 2011 года «World’s Beauty Star» пройдет в Киеве.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила президент Международного фестиваля «World’s Beauty Star» Елена ЛУДАН.

По ее словам, впервые в 2011 году фестиваль-конкурс примет участников из более чем 10 стран мира - Америки, Нигерии, Турции, Испании, Израиля, Латвии, Грузии, России, Македонии и др. Это будут и солисты, и коллективы. К участию допускаются дети в возрасте 4-17 лет. Финал состоится 11 апреля в Национальном дворце культуры и искусств «Украина». Утверждены номинации: “Вокал”, “Хореография”, “Шоу-программа”, “Моделинг” и “Телеведущие”.

Она отметила, что фестиваль “Beauty Star” имеет 5-летнюю историю. Положил начало фестивалю продюсерский центр “Звездный путь”, проводился «Beauty Star» в Киеве. За это время в фестивале приняли участие более 2 тыс. талантливых детей. Победители фестиваля имели возможность представлять Украину на разных международных конкурсах и мировых сценах.

Е.ЛУДАН отметила, что конкурс «World’s Beauty Star» будет проходить при поддержке Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА, Министерства образования и науки Украины, губернатора Киевской области Анатолия ПРИСЯЖНЮКА.

По словам Е.ЛУДАН, впервые организаторы фестиваля «World’s Beauty Star» в рамках конкурса инициировали беспрецедентный благотворительный проект “Дорогу детям”, который поддержали известные украинские звезды, в частности, Ирина БИЛЫК, Мария БУРМАКА, Алена ВИННИЦКАЯ, Виктор ПАВЛИК и другие. Так, в соответствии с инициативой оргкомитета фестиваля, в конкурсе смогут принять участие талантливые дети из детских домов, а все расходы на их подготовку, проживание, питание возьмут на себя организаторы.

“Выбраны 5 украинских детей, которые не имели возможности самостоятельно где-либо принимать участие в каких-либо акциях на больших сценах, потому что они или круглые сироты, или воспитываются в детских домах, которых мы с удовольствием пригласили принять участие в нашем фестивале”, - отметила Е.ЛУДАН.

“Мы решили, что таким детям нужно давать возможность двигаться вперед, развиваться в творческом направлении. Мы берем на себя все организационные расходы, связанные с записью фонограмм и в дальнейшем с развитием творческой карьеры, творческих достижений этих детей”, - добавила она.

Каждый ребенок, который станет участником конкурса, получит подарки, кубки и титулы в своей номинации и в своей возрастной категории.

“В нашем фестивале денежного вознаграждения нет. Все призы выдаются. Это, в частности, поездки. В прошлом году 5 путевок было бесплатных для победителей – Париж, Будапешт, Рим... Также дети получали путевки в Карпаты. Были и записи в студии, микрофоны. Это то, что нужно детям”, - отметила Е.ЛУДАН.

В подготовительный период – 5-10 апреля – участники фестиваля «World’s Beauty Star», как предполагается, будут проживать на базе санатория в Конча-Заспе.