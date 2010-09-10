АРКОКСИЯ™ - высокоэффективный препарат для быстрого устранения боли и воспаления - теперь доступен и в Украине

Для пациентов с артритом и болью появилось новое, высокоэффективное средство для однократного приема в формах, обеспечивающих как быстрое, так и долгосрочное облегчение при боли и воспалении. Являясь оригинальной разработкой и продуктом компании «Мерк Шарп энд Доум» (Merck Sharp & Dohme, MSD), АРКОКСИЯ™ (эторикоксиб) обеспечивает облегчение боли уже через 24 минуты после приема и длится до 24 часов. Действительно, АРКОКСИЯ является одним из самых быстродействующих из когда-либо применяемых нестероидных противовоспалительных средств (НПВС), известных на сегодняшний день.

В клинических испытаниях мощные анальгезирующие свойства АРКОКСИЯ были продемонстрированы при нескольких состояниях - от хронических, таких как остеоартрит и хроническая боль в пояснице, до более острых состояний, сопровождающихся болью, таких как острый подагрический артрит.

Представленный большим диапазоном доз, препарат АРКОКСИЯ доступен для купирования острой боли (120 мг), острого подагрического артрита (120 мг), ревматоидного артрита (90 мг), остеоартрита (60 мг) и хронической боли (60 мг). АРКОКСИЯ является первым новым НПВС, показания которого включают острый подагрический артрит и хроническую боль в пояснице. Кроме того, АРКОКСИЯ имеет один из наиболее широких диапазонов показаний среди других широко используемых НПВС.

«Из сотен миллионов людей во всем мире, живущих с артритом и болью, многие недовольны имеющимися возможностями лечения и хотели бы найти средство, которое бы помогло избавиться от боли и позволило бы заниматься повседневной деятельностью», - высказал мнение Климовицкий Владимир Гарриевич.

«АРКОКСИЯ является важным новым средством лечения для таких пациентов, т.к. оно обеспечивает высокоэффективное, быстрое и продолжительное облегчение от боли, и, что немаловажно, позволяет им улучшить свою двигательную активность и вернуться к обычной жизни», - сказал он.

Мощное анальгетическое действие АРКОКСИЯ было последовательно продемонстрировано в первой и последующей контрольных точках клинических испытаний при широком спектре состояний, сопровождающихся болью, включая подагрический артрит, ревматоидный артрит и острый болевой синдром. В частности, наблюдались следующие результаты:

· Острый подагрический артрит: В двух крупнейших из когда-либо проведенных клинических испытаниях однократная суточная доза АРКОКСИЯ 120 мг обеспечивала облегчение боли, сравнимое с традиционным НПВС индометацином (50 мг три раза в сутки), назначаемым в качестве стандартной терапии более 30 лет. Пациенты, получавшие однократную дозу АРКОКСИЯ, также испытывали значительное уменьшение других признаков воспаления (болезненность, отек и эритема/покраснение). Острый подагрический артрит служит важной моделью болевого синдрома благодаря тому, что он сопровождается выраженной болью и воспалением, которые возникают внезапно и с большой интенсивностью.

· Ревматоидный артрит: Клинические испытания показали, что препарат АРКОКСИЯ 90 мг один раз в день равен или превосходит высокие дозы широко используемого традиционного НПВС напроксена (500 мг два раза в сутки). В частности, пациенты, получавшие АРКОКСИЯ, отмечали значительное облегчение симптомов боли, воспаления, болезненности и припухлости суставов. Лечение АРКОКСИЯ также приводило к значительному улучшению подвижности суставов у пациентов. В другом исследовании однократная суточная доза АРКОКСИЯ 90 мг обеспечивала такое же облегчение боли, как и диклофенак (50 мг три раза в сутки), который является другим широко используемым традиционным НПВС.

· Острая боль: АРКОКСИЯ 120 мг один раз в сутки эффективно облегчает острую боль вследствие хирургических стоматологических манипуляций, а также боль при первичной дисменорее (менструальная боль), которые являются наиболее точными моделями боли, используемыми в клинических испытаниях. В хирургической стоматологии однократная суточная доза АРКОКСИЯ 120 мг превосходила однократное введение двух препаратов сравнения, включающих опиаты – оксикодон 10 мг с парацетамолом 650 мг и кодеин 60 мг с парацетамолом 600 мг. В одном из исследований начало анальгезирующего действия АРКОКСИЯ наблюдалось уже через 24 минуты. При лечении первичной дисменореи АРКОКСИЯ 120 мг один раз в сутки обеспечивает анальгезирующий эффект, сходный с максимальной дозой напроксена (550 мг).

Было также продемонстрировано, что АРКОКСИЯ обеспечивает эффективный, быстрый и продолжительный анальгезирующий эффект при лечении остеоартрита и других состояний, сопровождающихся хронической болью, например, поясничная боль. Остеоартрит является наиболее распространенной формой артрита и наиболее распространенной формой заболеваний суставов в мире. Хроническая боль в пояснице, в свою очередь, является наиболее распространенной патологией костно-мышечного аппарата, которая поражает около 80% людей в определенный момент жизни. В частности, были получены следующие результаты:

· Остеоартрит: В двух клинических испытаниях у пациентов с остеоартритом препарат АРКОКСИЯ в дозе 60 мг один раз в сутки продемонстрировал эффективность, подобную максимальной дозе диклофенака (50 мг три раза в сутки) В одном из этих исследований было обнаружено, что АРКОКСИЯ превосходит 50 мг диклофенака при оценке раннего ответа на первую дозу препарата. Кроме того, в двух других исследованиях препарат АРКОКСИЯ 60 мг один раз в сутки обеспечивал эффект, сравнимый с напроксеном (500 мг два раза в сутки).

· Хроническая боль в пояснице: Препарат АРКОКСИЯ 60 мг один раз в сутки обеспечивал существенное облегчение боли в пояснице, а также улучшал двигательную активность по сравнению с плацебо в клинических испытаниях. Облегчение боли в спине наблюдалось в первой контрольной точке (одна неделя) и сохранялось в течение 12 недель. Продолжительность исследования была ключевым моментом, т.к. средняя продолжительность боли в спине у пациентов, включенных в исследование, составляла 11 лет. Кроме того, пациенты, получавшие АРКОКСИЯ, отмечали существенно меньшие ограничения в повседневной деятельности, что подтверждалось их ответами на стандартные опросники по боли и двигательной активности, оценивающие влияние хронической боли в пояснице.

“Результаты клинических испытаний АРКОКСИЯ впечатляющие, потому что они четко демонстрируют, что АРКОКСИЯ обеспечивает сильное и эффективное облегчение болевых симптомов, сравнимое или превосходящее некоторые из наиболее распространенных противоболевых средств при широком спектре острых и хронических заболеваний”, - добавил Климовицкий Владимир Гарриевич.

Важная информация о препарате АРКОКСИЯ:

АРКОКСИЯ является новым НПВС, механизмом действия которого является ингибирование фермента циклооксигеназы-2 (ЦОГ-2), который отвечает за боль и воспаление. В отличие от старых, традиционных НПВС, АРКОКСИЯ не оказывает клинически значимого эффекта на другой фермент, ЦОГ-1, который, как известно, отвечает за защиту слизистой оболочки желудка. Препарат АРКОКСИЯ зарегистрирован в 76 странах Европы, Латинской Америки и Азиатского региона.

Быстрое и продолжительное облегчение болевой симптоматики под воздействием АРКОКСИЯ может быть объяснено его уникальными фармакодинамическими свойствами. Препарат АРКОКСИЯ быстро и полностью абсорбируется, при этом период его полураспада (промежуток времени, необходимый для того, чтобы концентрация препарата снизилась до половины от исходной) обеспечивает возможность дозирования один раз в сутки.

В клинических испытаниях препарат АРКОКСИЯ показал хорошую переносимость со стороны желудочно-кишечного тракта, соответствующую данным по гастроэнтерологической переносимости новых НПВС, ингибирующих ЦОГ-2. Лечение препаратом АРКОКСИЯ обычно хорошо переносится.

Наиболее распространенными побочными эффектами, о которых сообщают клинические испытания, являются утомляемость, головокружение, отеки нижних конечностей, гипертензия, диспепсия, изжога, тошнота, головная боль и повышение активности печеночных ферментов. Частота указанных побочных эффектов сходна при различных показаниях к применению.

О компании MSD: Компания «Мерк энд Ко. Инк.» (Merck & Co., Inc.), которая во многих странах работает под названием «Мерк Шарп энд Доум» (Merck Sharp & Dohme, MSD), является всемирной исследовательской компанией в сфере фармацевтических препаратов и услуг. «Мерк» занимается разработкой, производством и продажей широкого спектра инновационной продукции для улучшения здоровья людей и животных, как непосредственно, так и через совместные предприятия.

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