В Украине около 8% населения проявляет экстремистскую ориентацию, из которых 1% - с очень высоким уровнем - социсследование

Киев, 15 декабря. УНИАН. В Украине около 8% населения проявляет экстремистскую ориентацию по отношению к другим этническим группам и национальностям, из которых у 1% отмечается очень высокий уровень таких настроений.

Такие результаты социологического исследования обнародовал сегодня на пресс-конференции в УНИАН генеральный директор Киевского международного института социологии Владимир ПАНИОТТО.

"По результатам исследования, 73% населения Украины не имеет никаких экстремистских ориентаций, под которыми мы понимаем одобрение насильнических действий против представителей других этнических групп. Еще 19% проявляют некоторые элементы экстремизма. Но около 8% ориентированы экстремистски, из которых у около 1% очень высокий уровень экстремистской ориентации", - сказал В.ПАНИОТТО.

По его мнению, такие результаты социологического исследования должны настораживать общественность, поскольку 1% населения составляет около 400 тысяч человек. "Это те люди, которые могут поддерживать организованные группы. Хотя это и не означает, что эти люди будут предпринимать какие-то экстремистские действия, поскольку зависимость между реальным поведением и ориентацией является достаточно сложной", - добавил социолог.

По словам В.ПАНИОТТО, 52,7% опрошенных позитивно воспринимают предоставление возможности приезжать и жить в Украине представителям тех этнических групп, которые традиционно проживают на территории страны. В то же время, отметил он, 9% респондентов считают, что Украина не должна предоставлять разрешение на проживание представителям других рас и национальностей, а 19,4% - в первую очередь представителям бедных неевропейских стран.

"Ксенофобия становится проблемой, хотя она не развивается только тогда, когда существует миграция. Это явление развивается тогда, когда существующие национальные конфликты и хулиганские нападения на представителей других этнических групп просто замалчиваются. Основная задача нашего мониторинга - показать обществу, что у нас такая проблема есть. Задача общества - не молчать, задача журналистов - об этом сообщать, задача правозащитников - выводить на обсуждение самые болезненные темы", - в свою очередь, добавил народный депутат Украины, учредитель Института прав человека и предупреждения экстремизма и ксенофобии Александр ФЕЛЬДМАН.

Справка УНИАН. Институт прав человека и предупреждения экстремизма и ксенофобии совместно с Киевским международным институтом социологии 26 ноября - 6 декабря провели социологическое исследование об отношении населения к нарушениям прав человека в Украине, об отношении к мигрантам и к проявлению экстремизма.

В опросе приняли участие 2042 респондента, проживающие во всех областях Украины, в Крыму и Киеве. Социологическая погрешность результатов не превышает 3%.