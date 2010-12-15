В Украине рынок бытовых кондиционеров в 2010 году вырос на 7% - до 130 тыс. штук – эксперт

Киев. 15 декабря. УНИАН. По предварительным данным, в Украине рынок бытовых кондиционеров в 2010 году вырос на 7% по сравнению с 2009 годом – c 121,5 тыс. шт. до 130 тыс. шт.

Такие данные на пресс-конференции в УНИАН озвучил директор компании «Ликонд», которая является авторизированным торговым партнером японской корпорации Daikin, Владимир СТЕПУРА.

По его словам, 2010 год для украинского кондиционерного рынка был более успешным, чем предыдущий. По оценкам специалистов компании «Ликонд», начиная с середины 2010 года падение продаж прекратилось и на рынке началась стабилизация.

При этом В.СТЕПУРА отметил, что эти успехи прямо связаны с жаркой погодой во второй половине лета 2010 года, когда на территории Украины температура воздуха местами достигала +38-40°С. Это, в частности, позволило операторам рынка в этот период увеличить продажи бытовой гаммы кондиционеров примерно на 15% и распродать затоваренные склады.

Что касается компании «Ликонд», то, по словам директора, по итогам 2010 года показатели продаж увеличились на 3-5%.

Ввиду жесткой конкуренции на рынке, в начале года продажные цены на кондиционерное оборудование имели тенденцию к снижению. Однако начиная с середины 2010 года они уже не снижались, более того, по отдельным группам техники, вследствие роста цен на медь и дефицита оборудования во второй половине лета, повысились на 5-10%.

В целом ситуация по различным брендам и группам оборудования отличается. Традиционно объемы продаж сплит-систем бытовой гаммы больше других групп зависят от погоды, а дешевых кондиционеров - наиболее чувствительны к платежеспособности населения.

В то же время, сказал В.СТЕПУРА, по итогам 2010 года можно констатировать некоторое фактическое сокращение количества компаний, занятых в кондиционерном бизнесе. Первое сокращение операторов кондиционерного рынка коснулось наиболее слабых фирм, с неразвитой инфраструктурой, еще в конце 2008 года - как только появились первые признаки первой волны кризиса. Сейчас же, под влиянием так называемой второй волны мирового финансово-экономического кризиса, под угрозой закрытия или переформатирования структуры бизнеса оказались фирмы, проработавшие на рынке 5 лет и более. Основная же масса операторов рынка продолжает адаптироваться к новым экономическим условиям.

По его словам, компании применяют различные способы снижения расходной части своего бюджета. Большинство операторов рынка в 2010 году старались оптимизировать отношения с производителями и поставщиками, чтобы снизить себестоимость техники.

В.СТЕПУРА также отметил, что многие кондиционерные компании активизировали процессы диверсифицикации своего бизнеса. В первую очередь сместили акценты на смежные виды деятельности - отопление и вентиляцию, которые пострадали от кризиса в меньшей степени.

В русле этой тенденции компания «Ликонд» рассматривает возможность развития новых направлений бизнеса, основанных на источниках возобновляемой энергии, в частности, речь идет о таком перспективном направлении, как гелио-электрические системы (фотовольтаика). Фотовольтаика - метод генерации электрической энергии путем преобразования солнечной энергии в электричество при помощи солнечных панелей.

По мнению компании, в настоящий момент рынок фотовольтаики в Украине достаточно перспективен, но в то же время чрезвычайно специфичен. При наличии адекватных условий компания «Ликонд» рассматривает возможность организации поставок гелио-электрического оборудования одного или нескольких ведущих европейских производителей.

Справка УНИАН. Компания «Ликонд» (г. Киев) работает с 2001 года. Представляет полный спектр продукции японской корпорации Daikin: кондиционерное и холодильное оборудование всех видов, конфигурации и системы любой сложности - для жилых помещений, помещений коммерческого и промышленного назначения. «Ликонд» имеет дилерскую сеть объемом свыше 200 компаний.

Daikin Industries является мировым лидером в области производства климатической техники. Корпорация входит в состав Sumitomo Group. Daikin Industries владеет 13 заводами. Системы кондиционирования занимают более 80% в ее структуре производства, химические компоненты и фреоны - более 14%.