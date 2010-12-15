В Украине создан оргкомитет в связи с 70-летием со дня рождения Ивана Мыколайчука

Киев. 15 декабря. УНИАН. В Украине создан организационный комитет в связи с празднованием 70-летия со дня рождения актера, режиссера, сценариста Ивана Мыколайчука, которое будет праздноваться в июне 2011 года.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил народный артист Украины Василий ИЛАЩУК.

Как сказал В.ИЛАЩУК, юбилей И.Мыколайчука будет отмечаться по всей Украине. Главными центрами событий будут Киев, Львов, Черновцы и родное село И.Мыколайчука Черторыя на Буковине.

Среди юбилейных акций - издание на DVD коллекции фильмов, созданных при участии И.Мыколайчука; международный фестиваль мифо-поэтического кино в Черновцах; создание сайта «Иван Мыколайчук» на украинском, российском и английском языках; ретроспективные показы, выставки литературы и фотографий, издания и презентации книг об И. Мыколайчуке, научные конференции и т. п.

В вышеуказанный оргкомитет вошли генеральный директор «5 канала» Иван АДАМЧУК, кинорежиссер Роман БАЛАЯН, киновед Лариса БРЮХОВЕЦКАЯ, первый заместитель председателя Черновицкой облгосадминистрации Георгий ГАЛИЦ, главный редактор журнала «Международный туризм» Александр ГОРОБЕЦЬ, академик, литературовед Иван ДЗЮБА, поэт и кинодраматург Иван ДРАЧ, начальник Главного управления культуры Киевской горгосадминистрации Светлана ЗОРИНА, кинокритик и киносценарист Людмила ЛЕМЕШЕВА, кинорежиссер Николай МАЩЕНКО, певица Мария МЫКОЛАЙЧУК, актеры Федор СТРИГУН и Богдан СТУПКА, мэр Черновцов Николай ФЕДОРУК, и.о. генерального директора Национального центра Александра Довженко Анна ЧМИЛЬ.

Председатель оргкомитета - министр культуры и туризма Украины Михаил КУЛИНЯК.

Оргкомитет предлагает всем, кому дорогая память И.Мыколайчука, его искусство и в целом украинская культура, приобщаться к этим событиям, устраивать собственные акции, выдвигать современные интересны инициативы, которые бы раскрыли истинные масштабы этой фигуры в украинской жизни.

“Это тот случай, когда представители Министерства культуры с удовлетворением могут сказать, что мы финансово помогли”, - сказал на пресс-конференции заместитель министра культуры Украины Тимофей КОХАН.