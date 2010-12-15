Рекордсмен и исследователь Стасюк заявляет, что традиционный бег является “бегом-убийцей”

Киев. 15 декабря. УНИАН. Реабилитолог и исследователь Константин СТАСЮК, который установил ряд рекордов сверхвозможностей человеческого организма, заявляет, что традиционный бег является «бегом-убийцей».

Об этом К.СТАСЮК сказал во время пресс-конференции в УНИАН “Возрождение искусства характерницкого бега: сверхчеловеческая физическая сила и невероятная выносливость становится реальностью.”

“Бег в традиционной форме – это бег-убийца”, - подчеркнул он.

По словам исследователя, им разработана собственная система координированного бега, которая меняет все представления о возможностях человека во время бега. Как утверждает К.СТАСЮК, сверхвозможности человека во время бега согласно его методике проявляются за счет совершенной работы опорно-двигательного аппарата, что позволяет в динамике движения уменьшать вес тела относительно земли, то есть используется концепция частичной левитации.

Как результат, по его словам, уменьшается давление на мышцы и суставы, повышается подвижность, скорость и ускорение тела значительно растет, что приводит к гармонизации сердечно-сосудистой системы. Также все эти превращения ведут к минимизации энергозатрат организма и уменьшают риск травматизма. В подтверждение своих слов во время пресс-конференции исследователь представил видеоматериалы с демонстрацией элементов своих биоантигравитационных движений параллельно с традиционными движениями профессиональных спортсменов, а также показал специально созданную им гравитационную обувь.

К.СТАСЮК отметил, что подобные технологии представленного им бега использовались легендарными казаками-характерниками и японскими ниндзя.

“При обычном беге у человека происходит сужение сосудов. Например, у детей есть много уплотнений на спине, в ногах. И кровеносная система сердца прокачивает кровь не всюду... То же с футболистами. Почему они умирают? Легкоатлеты, отметьте, не умирают, потому что в них циклический бег. В футболистов - аритмичный бег, они устают, сосуды сжимаются до предельной границы. Но если происходит ускорение, надо резко рвануть, кровь своевременно не поступает в сердце и происходит его остановка. Необходимо прекратить эту практику смертей в футболе и в школах. И мы те, которые должны открыть людям глаза”, - объяснил К.СТАСЮК.

Методика исследователя направлена на то, чтобы было нормальное кровообращение во всех частях тела и в тканях. По его словам, различные уплотнения в организме приводят к обезвоживанию, прекращается подача крови, что приводит к тому, что атрофируются ткани. В то же время методика К.СТАСЮКА – это система правильных движений, которая уменьшает уплотнение в теле, оно наполняется влагой и прекращаются все “губительные процессы в организме” – болезни, старения. По его объяснению, при традиционном беге человек бежит в положении стабильного равновесия, новая форма бега обусловлена тем, что движение осуществляется уже в положении неустойчивого равновесия.

“По моей технологии бега происходит не сужение, а расширение сосудов и происходит парадокс: чем больше человек двигается, чем больше тратит на это времени, тем более расширяются сосуды. Представьте, как будут бегать футболисты, когда у них только в конце второго тайма начнется полноценно обеспечиваться кровообращение”, - отметил К.СТАСЮК.

Исследователь также сообщил, что в январе планирует представить общественности и новую методику бокса, при которой так же, как и во время биогравитационного бега, у человека не появляется усталость и одышка.

“Мир поймет, что надо немного меняться. И бокс XIX века он скоро закончится, так же, как и бег”, - уверен К.СТАСЮК.

Он надеется, что государство и общественность обратят внимание на эти вещи и отреагируют определенным образом.

Как отмечалось на пресс-конференции, на сегодняшний день К.СТАСЮК является руководителем нескольких центров реабилитации детей-инвалидов во Львове и Конотопе.