Евросоюз игнорирует нарушение прав граждан третьих стран, возвращенных с его территории в Украину, - международные правозащитники

Киев. 16 декабря. УНИАН. Европейский Союз игнорирует нарушение прав граждан третьих стран, возвращенных с его территории, и отсутствие защиты беженцев и детей в Украине.

Об этом говорится в отчете организации Human Rights Watch «На границе в бедности: обращение с искателями убежища и мигрантами в Украине», который представил сегодня в УНИАН директор Программы для беженцев Human Rights Watch и соавтор отчета Билл ФРЕЛИК.

В отчете отмечается, что мигранты и искатели убежища сталкиваются с риском грубого обращения и необоснованного удержания, попадая в руки украинских пограничников и милиционеров.

«Страны ЕС возвращают людей в Украину, где их права нарушаются. Несмотря на соглашение о реадмиссии и деньги, которые вливает ЕС, Украина очевидно не справляется с задачей обеспечения уважения к правам мигрантов и защиты беженцев», - заявил Б.ФРЕЛИК.

Он отметил, что Соглашение о реадмиссии между Украиной и ЕС, которое вступило в силу с 1 января 2010 года, предусматривает возвращение граждан третьих стран, которые попадают в ЕС из Украины. В последние годы ЕС тратит миллионы евро на совершенствование миграционной системы и системы предоставления убежища в Украине.

В то же время Human Rights Watch отмечает, что ни соглашение, ни финансирование не освобождают страны ЕС от собственных обязательств, в соответствии с Хартией ЕС по основным правам, предоставлять доступ к системе предоставления убежища и не возвращать людей туда, где им грозит истязание или плохое обращение. По словам Б.ФРЕЛИКА, более половины мигрантов, которые были возвращены в Украину из Словакии и Венгрии, в собеседованиях заявили, что в Украине их били или с ними плохо обращались. Большинство пытались получить убежище в Венгрии или Словакии, но их заявления были проигнорированы, а их самих быстро выслали из стран. Обе страны также высылали детей без сопровождения.

«ЕС должен приостановить действие соглашения о реадмиссии, пока Украина не продемонстрирует собственную способность к справедливому рассмотрению дел искателей убежища, человечному обращению с мигрантами и гарантированию эффективных механизмов защиты беженцев и лиц из уязвимых групп», - отметил Б.ФРЕЛИК.

При этом он отметил, что со времени публикации Human Rights Watch в 2005 году отчета об Украине «На границе: Нарушение прав мигрантов и искателей убежища на новой восточной границе Европейского Союза» условия содержания мигрантов в Украине улучшились, но остался ряд проблем: плохое обращение, отсутствие доступа к системе предоставления убежища, содержание детей, совместное размещение мужчин с женщинами без семей и детей - вместе со взрослыми, коррупция и тому подобное.

С августа 2009 по август 2010 года Украина оставалась несостоятельной признавать и предоставлять механизмы защиты для беженцев, поскольку система предоставления убежища была парализована, учитывая политическое противостояние, хотя обработка заявлений о предоставлении убежища была возобновлена, система остается неработающей, заявляет Human Rights Watch. Учитывая то, что многие искатели убежища сообщали, что они были вынуждены давать взятки официальным лицам, если они хотели подать заявление о предоставлении убежища, получить услуги переводчика для собеседования о предоставлении убежища или достать необходимые документы, Human Rights Watch призвала украинскую власть провести расследование заявлений о коррупции и предпринять соответствующие дисциплинарные или уголовные санкции.

Human Rights Watch также узнала, что сотрудники Государственной пограничной службы Украины часто не подавали заявления искателей убежища в региональную миграционную службу, которая проводит собеседования с беженцами. Количество людей, которые были освобождены из подчиненных пограничникам заведений временного содержания ввиду того, что их заявления были приняты к рассмотрению региональной миграционной службой, резко снизилось с 1114 в 2008 году до 202 в 2009 году.

Система предоставления убежища также имеет значительные правовые пробелы, отмечается в отчете. Украинское законодательство не предусматривает механизмы защиты для лиц, которые бегут от общего насилия и войны или для жертв торговли людьми. Известно только о двух сомалийцах и одном ребенке без сопровождения, которым были предоставлены статусы беженцев, в то время, как в некоторых регионах страны дети вообще не имели возможности принять участие в процедуре получения убежища.

Кроме того, правозащитная организация констатирует, что дети без сопровождения сталкиваются с особыми преградами на пути получения нужных документов и в доступе к процедуре получения убежища, потому что они могут подать заявление исключительно с помощью законного представителя, и официальные лица в некоторых регионах отказываются назначать им таких представителей. Решения принимаются медленно, и многие дети достигают совершеннолетия к моменту принятия решений по их заявлениям, что работает не на их пользу.

124-страничный отчет «На границе в бедности: обращение с искателями убежища и мигрантами в Украине» составлен на основе собеседований с 161 беженцем, мигрантом и искателем убежища в Украине, Словакии и Венгрии.

Human Rights Watch - международная, неправительственная, неприбыльная организация, которая занимается защитой прав человека в более чем 70 странах мира со штаб-квартирой в Нью-Йорке, США. Организация была основана в 1978 году.