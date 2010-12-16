16 декабря 2010 года страховая компания «ДОМИНАНТ» сообщила о старте программы «Прозрачные отношения ― честное страхование», первым шагом которой стал вывод на рынок инновационного страхового продукта «Полис страхования квартиры от реальных рисков» для владельцев недвижимости.

Страховая компания «ДОМИНАНТ» начала масштабную программу «Прозрачные отношения ― честное страхование», основанную на результатах работы страхового рынка за 2007–2010 гг., восприятии страхования существующими и потенциальными клиентами. Об этом 16 декабря 2010 года заявил генеральный директор СК «ДОМИНАНТ» Александр ЛИЩУК.

«Финансовые показатели деятельности СК «ДОМИНАНТ» в 2010 году демонстрируют позитивную динамику развития компании. Это доказывает, что страхование может и должно быть прибыльным бизнесом, ― отметил Александр ЛИЩУК. ― Создавая новый продукт, мы надеемся, что страховой рынок подхватит идею честного и понятного страхования. Мы намерены вернуть доверие клиентов к страховщикам, многие из которых понимают необходимость налаживания диалога с потребителями, но пока не сделали конкретных шагов на этом пути. Компания «ДОМИНАНТ» берет эту роль на себя».

В соответствии с программой «Прозрачные отношения ― честное страхование», приоритетными направлениями деятельности компании в 2011 году станут:

• увеличение страхового портфеля путем создания новых страховых продуктов, расширения филиальной и агентской сетей, а также формирования конкурентных страховых тарифов;

• реализация программы их продвижения, включая рекламную и PR-поддержку;

• комплексная работа с персоналом, направленная на повышение качества предоставляемых услуг.

Первым шагом к увеличению страхового портфеля компании стал вывод на страховой рынок Украины нового продукта, направленного на страхование недвижимости.

Александр ЛИЩУК, генеральный директор СК «ДОМИНАНТ»:«Новые страховые продукты должны соответствовать потребностям рынка, быть простыми, понятными и адекватными по своей стоимости. При этом мы намерены изменить традиционное правило страховщиков, согласно которому мелкий ущерб считался ограничением к выплате, и готовы оплачивать даже минимальные затраты, связанные с возмещением ущерба. Также мы хотим изменить традицию страховать имущество только от маловероятных рисков, таких как падение летательных аппаратов, землетрясение или попадание шаровой молнии. Наши клиенты будут платить только за покрытие реальных рисков и получать реальную компенсацию. Нам важно вернуть доверие страхователей и показать, что страхование может быть надежным и недорогим инструментом защиты их имущества».

Вниманию владельцев недвижимости представлен следующий продукт от СК «ДОМИНАНТ»:

«Полис страхования квартиры от реальных рисков». По данной программе клиент получает защиту имущества (стен, потолка, внутренней отделки, мебели, бытовой техники, окон) от пожара, стихийных бедствий, аварий водопровода и канализации, взрыва газа, кражи имущества, противоправных действий третьих лиц (хулиганство, вандализм). Также страховое покрытие включает гражданскую ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам. Минимальная стоимость полиса — 500 грн, максимальная ― 1000 грн. Франшиза отсутствует. Страхователь сам выбирает стоимость полиса и подходящий размер страховой компенсации.

СПРАВКА О КОМПАНИИ:

СК «ДОМИНАНТ» создана в апреле 2008 года как альтернатива крупным страховым компаниям, где большое количество клиентов вредит качеству обслуживания. Мы стремимся обеспечить индивидуальный подход к каждому клиенту. Так как наша СК начала свою страховую деятельность во время кризиса, то страховые резервы и активы в ней сформированы с учетом анализа финансовых потерь других страховщиков, колебаний валютных курсов и риска «ненадежного перестраховщика». Благодаря этому на сегодняшний день СК «ДОМИНАНТ» может предложить действительно надежную страховую защиту. Страховая компания «ДОМИНАНТ» имеет 8 лицензий на различные виды страхования.