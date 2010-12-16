Спецвыпуск «Газеты по-киевски» накануне праздника Святого Николая

Чего обычно не хватает среднестатистическому горожанину под Новый год? Правильно – времени, денег, идей.

Мы решили хоть и не деньгами, но словом, советом помочь в такой нелегкой, но увлекательной предпраздничной подготовке, издав специальный выпуск «Газеты по-киевски» ко Дню Святого Николая.

В нем мы собрали максимум полезной информации: детские елки и утренники; тайская кухня для кролика; предложения, скидки, акции, распродажи в ТЦ; интересные коктейли; где и почем в Киеве можно провести новогоднюю ночь или снять домик; почем Дед Мороз и новогодние костюмы.

А для самых маленьких наших читателей и их родителей - веселая детская вкладка с загадками, ребусами, выкройками новогодних украшений, которые несложно сделать своими руками.

Спецвыпуск будет массово и совершенно бесплатно распространяться в пятницу, 17 декабря, вечером на станциях метро с максимальным пассажиропотоком и в субботу, 18 декабря, днем в самых посещаемых торговых центрах Киева. Тираж спецвыпсука – 200 500 экз.

Спецвыпуски – уже традиционная «фишка» «Газеты по-киевски», которая всегда собирает широкую аудиторию читателей. Благодаря подбору тематики и массовым тиражам бесплатные спецвыпуски пользуются не меньшей популярностью, чем ежедневная платная «Газета по-киевски».

«ГАЗЕТА ПО-КИЕВСКИ» – городская общественно-политическая газета. Выходит ежедневно с 2003 года. Аудитория одного номера 222 тыс. человек (NRS 2010/2). Продается во всех точках продажи прессы. Входит в Национальную сеть городских газет Медиагруппы «ПрессЦЕНТР».

Информация предоставлена отделом маркетинга Медиагруппы «ПрессЦЕНТР»