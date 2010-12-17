Новая рубрика для автолюбителей в ленте новостей на портале UKR.NET

В ленте новостей на национальном интернет-портале UKR.NET появился новый раздел «Авто».

Миллионам владельцев машин и тем, кто только мечтает о собственном авто, теперь не нужно «колесить» по страницам Интернета в поисках свежих автоновостей. Знаковые события, новинки автопрома, тест-драйвы и другие новости автомобильного рынка Украины и мира ежеминутно собираются в ленту новостей «Авто» на национальном интернет-портале UKR.NET.

Если Вы еще не в курсе как прошло Бостонское автошоу и не видели горячих фото с Essen Motor Show 2010, если Вам интересен результат тест-драйва нового японского кроссовера, если новые придумки автостраховщиков, ГАИ и производителей бензина не оставляют вас равнодушными – тогда вперед, за автоновостями на портал UKR.NET.

К концу первой недели существования рубрики «Авто» в ленте новостей на портале UKR.NET количество кликов по автоновостям превысило 100 тысяч в день.

Справка

Национальному интернет-порталу UKR.NET (www.ukr.net) 6 лет. На сегодня он является самым популярным и узнаваемым порталом в Украине – его знает каждый второй украинский пользователь Сети (по данным исследования InMind). На портале UKR.NET собран оптимальный набор самых популярных и востребованных многими украинскими пользователями сервисов: новости, почта, погода, МАРКЕТ с предложениям лучших в своих товарных категориях интернет-магазинов, персональный сервис закладок и др.