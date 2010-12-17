Глобальный фонд по борьбе со СПИДом выделил Украине 2,5 млрд. грн.

Киев. 17 декабря. УНИАН. Глобальный фонд по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией выделил Украине 2,5 млрд. грн. на 2012-2017 годы.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил председатель координационного совета Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ/СПИД, Владимир ЖОВТЯК.

По его словам, такое решение приняло правление Глобального фонда с целью снизить темпы распространения эпидемии ВИЧ/СПИДа в Украине.

“23 тысячи ВИЧ-инфицированных людей получат лечение, а 450 тысяч украинцев смогут пройти тест на ВИЧ. 140 тысяч детей получат социально-психологическую, медицинскую и материальную помощь. 640 медицинских заведений в Украине получат техническую помощь”, – сказал В.ЖОВТЯК.

В то же время он отметил, что этих средств недостаточно.

“Сегодня, по оценкам ВОЗ, 92 тысяча ВИЧ-инфицированных украинцев нуждаются в лечении и только 21 (тысяча) из них получает его”, – отметил В.ЖОВТЯК.

Он сообщил, что в проекте госбюджета на следующий год (принятом парламентом в первом чтении) на борьбу с ВИЛ/СПИДом предусмотрены лишь 199 млн. грн., а необходимо - более 500 млн. грн.

“Эти средства нужны уже сейчас, потому что грант физически поступит в страну в 2012 году”, – отметил В.ЖОВТЯК.