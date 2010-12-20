Издание учебника "Украинский язык для стран СНГ"

В Москве издан тиражом в тысячу экземпляров учебник украинского языка для стран СНГ. Инициат ива выпуска учебного пособия принадлежит Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств—участников СНГ (МФГС). По заказу фонда учебник подготовлен Российским государственным гуманитарным университетом (РГГУ).

У чебник рассчитан на студентов — будущих дипломатов, переводчиков, преподавателей, журналистов, специалистов-регионоведов , также может быть использован для обучения в среде диаспоры, и теми кто разговаривает на суржике, но хотел бы повысить свой уровень.

При подготовке пособия учитывался факт полезности учебника не только для российских студентов, но и для студентов других стран, которые через русский будут изучать украинский язык.

Автором учебника стала кандидат филологических наук, доцент Галина Лесная. У нее около 50 научных публикаций, она является ведущим специалистом в области преподавания украинского языка в России.

В соответствии с договором между РГГУ и МФГС учебник будет распространяться среди российских вузов и других вузов стран СНГ, в которых изучается украинский язык.

«Пособия по языкам СНГ - востребованная литература в странах Содружества. Издание украинского учебника очень важно для поддержки украинской диаспоры в России. Я это хорошо знаю. Знаю, что такое диаспора и что надо сделать, чтобы не потерять свой язык, культуру, — заявил Исполнительный директор МФГС, Чрезвычайный и Полномочный посол Армен Смбатян. — Если будут заявки, то этот учебник будет передан украинским общинам и в других странах СНГ — в Таджикистане, Беларуси, Казахстане, Армении, Азербайджане».