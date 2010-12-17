17-19 декабря в Киеве состоится международный детский конкурс “Рождественский ангел 2010”

Киев. 17 декабря. УНИАН. 17-19 декабря в Киеве состоится V международный конкурс “Рождественский ангел 2010”.

Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в УНИАН координатор благотворительной акции «Рождественский ангел» Марина МЕЛЛИН.

Она сообщила, что традиционно в конкурсе будут принимать участие талантливые дети в возрасте от 3 до 13 лет. Все они – победители национальных и международных детских конкурсов. В целом, в нынешнем конкурсе примет участие 41 ребенок из Украины, России, Беларуси, Болгарии, Венгрии и Сирии. Участники будут представлять собственные традиции празднования Рождества Христова.

М.МЕЛЛИН обратила внимание, что основная идея конкурса – приближение исконных христианских традиций к современным формам воспитания, зарождение в детях интереса к изучению библейских ценностей, а также сочетание современного праздника с древними, возможно, в чем-то забытыми обычаями.

«Рождественский ангел», заметила координатор акции, проходит при поддержке православной общественности и церкви.

Как сообщила М.МЕЛЛИН, во время конкурсных дней участники будут не только демонстрировать свои таланты на сцене Киевского академического театра кукол, но и посетят Киево-Печерскую Лавру, где смогут принять участие в богослужении и принять причастие.

М.МЕЛЛИН напомнила, что ежегодно в рамках конкурса организаторы предлагают зрителям посмотреть настоящую рождественскую сказку. “Особенностью нашего конкурса является то, что в рамках конкурса обязательно есть сказка, есть поучительная история, и прежде всего мы ставили себе задание рассказывать на сцене христианские истории, учить детей азам христианства. Наибольшей составляющей этого мероприятия является рассказ библейская”, - сказала она.

Как сообщила М.МЕЛЛИН, все без исключения дети-участники получат подарки - конфеты, игрушки, христианскую литературу. Подготовлены также отдельные подарки от Киево-Печерской Лавры. Победители основных номинаций “Бронзовый ангел”, “Серебряный ангел” и “Золотой ангел” получат путевки в оздоровительный лагерь на море.

Присутствующий на пресс-конференции викарий Киевской метрополии, руководитель Синодного отдела религиозного образования и катехизации преосвященный ИЛАРИЙ отметил, что мероприятие получило отдельное благословение предстоятеля Украинской православной церкви МП митрополита ВЛАДИМИРА, который планирует посетить гала-концерт “Рождественский ангел 2010” 19 декабря.

“Мы надеемся, что конкурс будет способствовать укреплению основ нравственности в обществе и будет служить для детей и взрослых примером того, как нужно жить и сосуществовать в обществе”, - добавил отец ИЛАРИЙ.

Организаторы конкурса также сообщили, что в рамках мероприятия состоится сбор средств для Полтавской детской больницы (отделение онкогематологии) на закупку специального медицинского оборудования.

Справка УНИАН. Конкурс "Рождественский ангел" был основан в Полтаве в 2006 году. За 5 лет его существования участие в конкурсе приняли более 200 детей.