Официальные данные опровергают заявления политиков о массовой реадмиссии мигрантов в Украину после вступления в силу соответствующего соглашения с ЕС

Киев. 17 декабря. УНИАН. Официальные данные опровергают заявления некоторых политиков об огромном увеличении количества возвращенных в Украину нелегальных мигрантов после вступления в силу соглашения о реадмиссии с Европейским Союзом.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил советник офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине Максим БУТКЕВИЧ.

Он напомнил, что уже минул почти год со времени вступления в силу Соглашения между Украиной и Европейским Союзом о реадмиссии. По словам М.БУТКЕВИЧА, за это время некоторые политики, исповедующие, преимущественно, ультраправую идеологию, заявляли, что теперь в Украину из европейских стран будут возвращать огромное количество, сотни тысяч нелегальных мигрантов. Однако сейчас, отметил М.БУТКЕВИЧ, когда эти опасения не оправдались, никто не вспоминает об этих заявлениях и никому за них не стыдно.

Советник офиса Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине отметил, что до подписания соглашения с ЕС Украина уже имела подобные двусторонние соглашения со странами – западными соседями. Он добавил, что в 2010 году, по официальным данным, количество возвращенных в Украину нелегальных мигрантов, в соответствии с соглашением с ЕС, не превышает то, что было зафиксировано в предыдущие годы в соответствии с двусторонними соглашениями. В частности, по словам М.БУТКЕВИЧА, с января до конца октября 2010 года, согласно официальным данным, из стран ЕС в Украину были возвращены 404 нелегальных мигранта – граждан Украины, 215 – граждан стран СНГ и 127 – граждан других стран. “Следовательно, заявления политиков не имеют под собой никакой почвы”, – подчеркнул он.

Вместе с тем М.БУТКЕВИЧ отметил существование ряда проблем, связанных с реализацией положений соглашения о реадмиссии. Среди них он назвал незаконное возвращение в Украину лиц, которые просили о предоставлении статуса беженца в странах Европы. М.БУТКЕВИЧ привел данные, согласно которым с января по октябрь этого года в Управление Верховного комиссара ООН по делам беженцев в Украине поступили заявления от 53 лиц, которые обращались к органам власти в Венгрии и Словакии с просьбой о предоставлении им такого статуса, но до завершения рассмотрения этих просьб были незаконно возвращены в Украину.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря международная правозащитная организация Human Rights Watch презентовала отчет «На границе в нищете: обращение с искателями убежища и мигрантами в Украине», в котором сказано, что Европейский Союз игнорирует нарушение прав граждан третьих стран, возвращенных с его территории, и об отсутствии защиты беженцев и детей в Украине.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 года вступила вторая часть Соглашения между Украиной и Европейским Содружеством о реадмиссии лиц.

Согласно этому договору, Украина принимает лиц, которые прибыли в страны ЕС с территории нашего государства и нарушили правила въезда и пребывания в этих странах.