Эксперт считает, что политику Украины проводит Москва, а экономику - МВФ

Киев. 20 декабря. УНИАН. Директор Агентства моделирования ситуаций Виталий БАЛА считает, что политику Украины проводит Москва, а экономику – Международный валютный фонд.

Об этом эксперт сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему: “Политические итоги года”.

“Должен констатировать, что экономику Украины проводит МВФ, а политику Украины проводит Москва. Я надеюсь, что в 2011 году мы от этого отойдем”, - отметил он.

В.БАЛА подчеркнул, что МВФ никогда не занимается структурными реформами в стране, которой одалживает деньги, а только выставляет перечень требований, которые, по мнению специалистов фонда, государство должно выполнить, чтобы вернуть средства.

“Все, что делается сейчас по требованию, и выполнение тех обязательств, которые мы дали МВФ, - не факт, что это будет хорошо для Украины. Мне кажется, что сегодня нельзя считать политику самостоятельной и такой, которая соответствовала бы конкретно Украине”, - добавил эксперт.

По его словам, если предыдущая украинская власть в своей внешней политике не учитывала интересы России, то нынешняя власть, учитывая интересы РФ, забывает об интересах Украины.

По убеждению В.БАЛЫ, 2010 год был годом утраченных возможностей, которые создали в обществе атмосферу неуверенности в будущем.

По словам эксперта, имея серьезный кредит доверия, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ должен был бы начать реализацию структурных реформ, но их просто “заговорили”.

В.БАЛА также высказал мнение, что в Украине нет политической элиты. “Я бы квалифицировал людей, которые сегодня при власти, как политический класс. Это касается как представителей власти, так и оппозиции. Какая главная задача политического класса? Это борьба за власть, и вот этот политический класс постоянно воюет за свою власть”, - добавил он.

В свою очередь, заместитель директора АМС Алексей ГОЛОБУЦКИЙ констатировал, что после отмены изменений Конституции, внесенных 2004 году, Украина от переходной демократии подошла ближе к авторитарной системе, которая существовала при Президенте Леониде КУЧМЕ.

“Если режим, который сейчас существует, не проведет реформы и не превратит усиления власти в конкретные действия, он закончит так же, как авторитарный режим КУЧМЫ”, - убежден А.ГОЛОБУЦКИЙ.

Главным позитивом в этом году он считает то, что в Украине сформировалось гражданское общество, которое не дает возможности ей реально превратиться в авторитарное государство.