Высшая банковская школа в Познани приглашает украинскую молодежь на обучение на льготных условиях

Киев. 15 декабря. УНИАН. Высшая банковская школа в Познани (Польша) приглашает украинских студентов на обучение на льготных условиях.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил декан Регионального факультета в г. Хожув Высшей банковской школы в Познани Кшиштоф КОЙ.

Обучение в этом польском вузе будет проходить в рамках работы Корпорации “Украинско-польский центр академических обменов”, деятельность которой имеет целью предоставить широким слоям украинской молодежи возможность получать образование в странах Евросоюза на льготных условиях.

“Природная тенденция: польские студенты едут учиться на Запад: в Великобританию, Германию. И я верю, что украинские студенты также поедут на Запад – в Польшу”, - сказал К.КОЙ.

По его словам, вчера он провел очередную встречу с украинскими студентами и узнал об их отношении к маркетинговому слогану “Или ты чем-то выделяешься, или просто-напросто ты где-нибудь исчезаешь”.

“Мы пришли к согласию, что студенты понимают, что когда они чем-то отличаются, в частности, европейским дипломом, который получают, то действительно они могут сразу зарекомендовать себя, выделиться”, - отметил К.КОЙ, добавив, что Высшая банковская школа готова помочь в этом украинским студентам.

Присутствовавший на пресс-конференции председатель правления Корпорации «Украинско-польский центр академических обменов» Алексей МОСКАЛЕНКО сообщил, что стоимость одного года обучения в Польше составляет приблизительно 2 тыс. 200 евро, но для украинских студентов удалось добиться льгот, поэтому годовая стоимость будет составлять около 1 тыс. евро в год.

При этом К.КОЙ проинформировал, что украинские студенты теперь во время обучения в Польше смогут не только проходить там практику, но и вполне легально подрабатывать. По его словам, на днях министр труда республики Иоланта ФЕДАК подписала распоряжение, в соответствии с которым с 2011 года граждане Украины, России, Беларуси, Грузии и Молдовы смогут работать на территории Польши без специального разрешения. В соответствии с этим документом, иностранцы с 1 января будут работать в Польше на основе заявления от работодателя, который решит их трудоустроить. Работодатель должен сообщить о своем намерении, пригласить сотрудников районного управления труда и зарегистрировать заявление о приеме на работу иностранца.

К.КОЙ обратил также внимание, что Высшая банковская школа в Познани имеет соглашения с рядом фирм-работодателей, среди которых есть как местные фирмы и организации, так и мировые, европейские крупные фирмы и крупные организации. Именно по рекомендациям этих фирм вуз формирует направления в подготовке своих студентов, и это обеспечивает их трудоустройство и вообще затребованность на современном рынке труда.

Как сообщал УНИАН, на сегодня Корпорация “Украинско-польский центр академических обменов» сотрудничает с Опольским университетом, Высшей школой управления и администрации, Опольским политехническим университетом, Шленским университетом, Высшей банковской школой, Высшей школой им. Б.Янского, Государственной медицинской высшей профессиональной школой. Корпорация начала свою работу в Украине и Польше в 2010 г. по инициативе Министерства Украины по делам семьи, молодежи и спорта.

Группа в составе первых 70 украинских студентов уже учится в Опольском государственном университете и Высшей школе управления и администрации.