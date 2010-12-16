Погодный сервис SINOPTIK.ua запустил украинскую версию сайта.

Пиктограмма в виде желто-голубого флага в верхнем правом углу на SINOPTIK.ua означает, что пользователям стала доступна украиноязычная версия сайта.

Теперь можно узнать не только «о дождях», но и «про дощі», порадоваться «безоблачному утру» и «безхмарному ранку», подготовиться «к метелям» и «до хуртовин».

Ежедневно более 150 тысяч пользователей узнают погоду на SINOPTIK.ua. Недавно была обновлена база, которая теперь состоит из более тридцати тысяч населенных пунктов. Таким образом, на сервисе доступна информация о погодных условиях и прогноз на десять дней в каждом населенном пункте Украины, даже если в нем проживает 50 человек.