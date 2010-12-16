Обладатель Золотой Пальмовой Ветви сыграет Сергея Параджанова в украинском фильме

В Киев приезжает обладатель Золотой Пальмовой Ветви Каннского кинофестиваля 2010 года Серж Аведикян.

Известный французский актер и кинорежиссер Серж Аведикян сыграет главную роль и выступит корежиссером в художественном фильме "Параджанов".

Серж Аведикян родился в Ереване в 1955 году. В возрасте15 лет Серж вместе с семьей переехал во Францию, где получил образование в Консерватории Драматических Искусств в Медоне. В 1976 году он организовал театральную труппу, а в1988 году - учредил собственную киностудию. Режиссерская работа Сержа Аведикяна "Собачьи истории" поразила зрителей и жюри Каннского фестиваля неординарностью в использовании художественных образов для раскрытия темы геноцида и получила Золотую Пальмовую Ветвь в 2010 году. Как актер Серж Аведикян снискал европейское признание многочисленными работами в театре, кино и на телевидении, в том числе работой в фильмах и постановках всемирно-известных режиссеров.

Фильм "Параджанов", в котором Серж Аведикян сыграет главную роль и выступит корежиссером, посвящен 90-летию культового режиссера Сергея Параджанова. Юбилей Параджанова будет отмечаться мировым кинематографическим обществом в 2014 году. Целью создания биографической драмы "Параджанов" авторы будущего фильма считают своевременно отдать должное выдающейся личности и режиссеру, который навеки прославил Украину, создав гениальный фильм "Тени забытых предков". Его творчество шокировало тоталитарный советский режим, но, невзирая на годы заключения и запрета работать по специальности кинорежиссера, Параджанов сумел выжить благодаря любви к красоте и кинематографу и вошел в историю мирового кино. Создание фильма такого масштаба безусловно будет способствовать укреплению позитивного имиджа Украины в мире, как страны, которая ценит своих гениев, распространяет и поддерживает интерес к их творчеству среди мировой культурной общественности. Художественным руководителем и креативным продюсером фильма является один из самых известных украинских режиссеров Роман Балаян . Кино проект "Параджанов" разработан киностудией "Інтерфильм" в течением 2009-2010 гг. в рамках Европейской продюсерской программы EAVE. Продюсер и корежиссер фильма Елена Фетисова презентовала кино проект на международных форумах копродукции, где он вызывал незаурядный интерес и получил высокую оценку кино профессионалов . Это позволило привлечь к реализации фильма копродюсеров из Франции, Нидерландов, Грузии и Армении. Готовность присоединиться к созданию и финансированию проекта выразила Государственная служба кинематографии Украины, которая в течение 2011-2012 годов планирует выделить на его производство п ятьдесят процентов бюджета фильма.

К партнерству в реализации проекта также приобщились Французский культурный центр, Европейская продюсерская программа EAVE, авиакомпания МАУ, а также меценаты - знатоки и ценители творчества гениального Параджанова. Пресс-конференция с участием обладателя Золотой Пальмовой Ветви Каннского кинофестиваля 2010 года Сержа Аведикяна, посвященная презентации украинского кино проекта "Параджанов", состоится 22 декабря 2010 г. в 11:30 в информационном агентстве УНИАН по адресу: ул. Крещатик, 4, конференц-зал.

Участники: Серж Аведикян, Роман Балаян, Елена Фетисова, Глава Государственной службы кинематографии Катерина Копылова, атташе по вопросам сотрудничества в ауди

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