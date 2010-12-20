Украина рассматривает вопрос об участии в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества СНГ

Киев. 20 декабря УНИАН. Украина рассматривает вопрос об участии в Межгосударственном фонде гуманитарного сотрудничества государств - участников Содружества Независимых Государств.

Об этом министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН

“Я думаю, что нам не будет ничего мешать. Здесь нет никаких эфемерных условий, страшных, чтобы мы не могли этого сделать. Если у нас есть свои культурные проекты, которые мы хотим показать на всем пространстве СНГ, то что нам мешает стать членом этого фонда”, - сказал он.

Справка УНИАН. 8 мая 2005 года на неформальном саммите государств - участников СНГ была подписана Декларация о гуманитарном сотрудничестве, которой было предусмотрено создание Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества государств - участников СНГ.

На заседании Совета глав правительств СНГ 25 мая 2006 года в Душанбе был подписан Договор о создании Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества, в который вошли Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизская Республика, Российская Федерация, Таджикистан, Узбекистан. В июне 2008 года к договору о фонде присоединилась Азербайджанская Республика.

Фонд является межгосударственной некоммерческой организацией. Высший орган Фонда - правление, членами которого являются полномочные представители государств - участников фонда.