Швыдкой считает, что победа в Великой Отечественной войне является общей для всех народов бывшего Советского Союза

Киев. 20 декабря. УНИАН. Специальный представитель Президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ считает, что победа в Великой Отечественной войне является победой всех народов бывшего Советского Союза.

Об этом М.ШВЫДКОЙ сказал на пресс-конференции, комментируя по просьбе УНИАН высказывание премьер-министра России Владимира ПУТИНА о том, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

М.ШВЫДКОЙ отметил, что торжества в Москве в связи с 65-летием Победы в ВОВ были торжествами победы великого многонационального советского народа над фашистской Германией.

“В этом смысле мы никогда не различали ни украинцев, ни русских, ни татар, ни казахов, ни армян. Это была великая общая победа. В силу того, что сейчас изменились границы, появились новые государства, естественно, что у каждой страны есть и своя трактовка Второй мировой войны и отношение к тому, какие существовали силы внутри каждой страны. Для России, и я уверен, что и для Владимира Владимировича ПУТИНА, победа в войне - это победа многонационального советского народа, в который входили и украинцы, и русские, и казахи, и усилиями всех народов, которые жили тогда в Советском Союзе, мы и победили фашизм”, - сказал он.

Министр культуры Украины Михаил КУЛИНЯК разделил мнение М.ШВЫДКОГО о том, что победа в ВОВ была совместной победой всех народов СССР.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря во время общения с россиянами в прямом эфире В.ПУТИН заявил, что Россия победила бы в Великой Отечественной войне, даже если бы Украина не входила в состав Советского Союза.

«Теперь по поводу наших отношений с Украиной. Я позволю с вами не согласиться, когда вы сейчас сказали, что если бы мы были разделены, мы не победили бы в войне. Мы все равно победили бы, потому что мы - страна победителей», - заявил В.ПУТИН, отвечая на вопрос одного из россиян.

По его словам, статистика времен Второй мировой войны свидетельствует, что наибольшие потери понесла именно РСФСР – более 70%. «Это означает, что война выиграна, не хочу никого обижать, за счет индустриальных ресурсов РФ. Это исторический факт, это все в документах», - сказал он.

По словам В.ПУТИНА, это совсем не уменьшает значения в общей победе республик бывшего Советского Союза.