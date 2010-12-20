Киеве презентован учебник “Украинский язык для стран СНГ”

Киев. 19 декабря, УНИАН. В Киеве сегодня презентован учебник “Украинский язык для стран СНГ”.

Как сообщил на пресс-конференции в УНИАН по этому поводу специальный представитель Президента Российской Федерации по международному культурному сотрудничеству Михаил ШВЫДКОЙ, учебник издан в Москве тиражом 1 тыс. экземпляров для стран СНГ.

“Поскольку украинский язык является одним из важнейших европейских языков, его должны знать на постсоветском пространстве, и сегодня, к сожалению, нет учебников, по которым можно учить украинский язык как иностранный”, - сказал М.ШВЫДКОЙ.

Инициатором выпуска ученого пособия выступил Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ (МФГС). По заказу фонда учебник подготовлен Российским государственным гуманитарным университетом.

Учебник рассчитан на студентов - будущих дипломатов, преподавателей, журналистов, он также может быть использован для обучения в среде диаспоры.

Автором учебника стала кандидат филологических наук, доцент Галина ЛЕСНАЯ. Она является ведущим специалистом в области преподавания украинского языка в России.

Г.ЛЕСНАЯ - автор около 50 научных публикаций. Учебник будет распространяться среди вузов стран СНГ, в которых изучается украинский язык.

“Это модельный учебник, который в случае заинтересованности страны будут допечатывать и брать в свое пользование”, - сказал М.ШВЫДКОЙ.

“Пособия по языкам СНГ - востребованная литература в странах Содружества. Издание украинского учебника очень важно для поддержки украинской диаспоры в России. Если будут заявки, то этот учебник будет передан украинским общинам и в других странах СНГ”, - сказал Исполнительный директор МФГС Армен СМБАТЯН.

Он также сообщил, что фонд готовит к изданию учебники для изучения языков других народов. Уже изданы учебники азербайджанского, армянского и туркменского языков. “Такой же учебник был создан на азербайджанском языке, и мы им очень довольны”, - добавил А.СМБАТЯН.