КИНО ПО-ВЗРОСЛОМУ С 23 ДЕКАБРЯ

С 23 декабря в кинотеатрах "Киев" и "Жовтень" открывается проект «ВЗРОСЛОЕ КИНО», впервые представленный украинской публике год назад, в декабре 2009-го.

В этом году кинопроект для взрослых откроется фильмом «Все другие» молодого немецкого режиссера Марен Аде, которая с первых же своих работ стала любимицей кинокритиков и, наравне с Фатихом Акином, озенаменовала появление новой волны молодых немецких режиссеров.

Кинопроект для взрослых, пердставленный ТМ «ALeXX», неслучайно открывается этой немецкой картиной. «Все другие» - нео-реалистическая гендерная драма об отдельно взятой паре, задает тон всей подборке проекта.

В картине - один главный герой. Не он и не она, а оба сразу. Любовная пара, как живой организм; два человека, добровольно связавшие свои жизни, должны приспосабливаться, чтобы выжить как пара.

Жюри "Берлинале" отметило ленту сразу двумя наградами - «Серебряным Медведем» за лучшую женскую роль и Гран-при жюри Берлинского фестиваля, а также номинацией на «Золотого медведя».

После этого фильма, в программе «ВЗРОСЛОГО КИНО» будут представлены:

- 30 декабря – «Буги-Вуги» - британская сатира на мир современного искусства.

- 6 января – «Поцелуй меня еще раз» - продолжение кино-хита «Последний поцелуй», вышедшего 7 лет назад.

- 13 января – «Держи дистанцию» - хит европейского проката, итальянская мелодрама, насыщенная актуальными деталями и современными персонажами.

Дополнительная информация: http://www.arthousetraffic.com/films/AdultKino_2010/index.html

Спонсор проекта – ТМ «ALEXX»

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С уважением,

Саша Ковалева

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