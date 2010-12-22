КИНО ПО-ВЗРОСЛОМУ С 23 ДЕКАБРЯ
С 23 декабря в кинотеатрах "Киев" и "Жовтень" открывается проект «ВЗРОСЛОЕ КИНО», впервые представленный украинской публике год назад, в декабре 2009-го.
В этом году кинопроект для взрослых откроется фильмом «Все другие» молодого немецкого режиссера Марен Аде, которая с первых же своих работ стала любимицей кинокритиков и, наравне с Фатихом Акином, озенаменовала появление новой волны молодых немецких режиссеров.
Кинопроект для взрослых, пердставленный ТМ «ALeXX», неслучайно открывается этой немецкой картиной. «Все другие» - нео-реалистическая гендерная драма об отдельно взятой паре, задает тон всей подборке проекта.
В картине - один главный герой. Не он и не она, а оба сразу. Любовная пара, как живой организм; два человека, добровольно связавшие свои жизни, должны приспосабливаться, чтобы выжить как пара.
Жюри "Берлинале" отметило ленту сразу двумя наградами - «Серебряным Медведем» за лучшую женскую роль и Гран-при жюри Берлинского фестиваля, а также номинацией на «Золотого медведя».
После этого фильма, в программе «ВЗРОСЛОГО КИНО» будут представлены:
- 30 декабря – «Буги-Вуги» - британская сатира на мир современного искусства.
- 6 января – «Поцелуй меня еще раз» - продолжение кино-хита «Последний поцелуй», вышедшего 7 лет назад.
- 13 января – «Держи дистанцию» - хит европейского проката, итальянская мелодрама, насыщенная актуальными деталями и современными персонажами.
Дополнительная информация: http://www.arthousetraffic.com/films/AdultKino_2010/index.html
Спонсор проекта – ТМ «ALEXX»
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С уважением,
Саша Ковалева
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