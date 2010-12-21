Друзья и семья гитариста Шабалтаса призывают общественность оказать помощь в его поиске

Киев, 21 декабря. УНИАН. Друзья и семья гитариста группы "ВИА Гра" Владимира ШАБАЛТАСА призывают общественность оказать помощь в его поиске.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили музыкальный критик, журналист Алексей КОГАН, жена гитариста Наталия ШАБАЛТАС, а также музыканты группы "ВИА Гра" и композиторы Игорь ЗАКУС, Александр ЛЕБЕДЕНКО и Родион ИВАНОВ.

"Поиски Володи ведутся в разных направлениях: и в традиционных - МВД, частные сыщики. Мы также привлекали представителей церквей и общались к нетрадиционным - к экстрасенсам, ясновидящим, однако результата пока нет", - сказал А.КОГАН.

По словам жены гитариста, В.ШАБАЛТАС ушел в ночь 11 августа между 3-мя и 5-ю часами утра, не взял никаких личных вещей, документов, инструмент и мобильный телефон. Н.ШАБАЛТАС не исключила, что ее муж находится в тяжелом состоянии. "Если бы он был в нормальном состоянии, они никогда не бросил бы семью, родителей и ребенка. Вова ушел между 3-мя и 5-ю часами в день рождения дочери. Еще вечером мы планировали утром вместе поздравить дочку с днем рождения и ехать на море...", - добавила она.

Друзья и семья В.ШАБАЛТАСА рассчитывают, что любая публикация поможет найти свидетелей или людей, которые могли бы рассказать о возможном месте пребывания гитариста по телефонам: (050) 289-16-04 или (044) 559-89-98.