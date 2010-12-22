Сегодня почти 80% детей в Украине имеют одно или несколько заболеваний – мониторинг

Киев. 22 декабря. УНИАН. В Украине сегодня почти 80% детей имеют одно или несколько заболеваний.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» Екатерина АЛАНДАРЕНКО, представляя результаты проведения мониторинга и подготовки Общественного отчета о выполнении Украиной положений Конвенции ООН о правах ребенка.

По ее словам, мониторинг засвидетельствовал, что ситуация с обеспечением прав детей на охрану жизни и здоровья, опеку, заботу, усыновление, образование, имущество, жилье, защите от жестокости и насилия остается сложной. Так, стабильно высокими остаются детская смертность, уровень заболеваемости и детской инвалидности. Статистика свидетельствует, что всего 15-20% младенцев рождаются вполне здоровыми, у каждого третьего ребенка фиксируются отклонения в физическом или психическом развитии, что нарушает, соответственно, право ребенка на здоровье, в частности статью 23, 24 Конвенции ООН о правах ребенка.

Е.АЛАНДАРЕНКО отметила, что исследование засвидетельствовало, что в Украине не искоренено жестокое обращение с детьми (ст. 19 Конвенции), прежде всего в неблагополучных семьях, втягивание детей в противоправную деятельность. В частности, от преступных посягательств в течение прошлого и текущего лет пострадали свыше 15 тыс. несовершеннолетних.

Кроме того, исследование среди детей выявило: лишь треть из опрошенных детей имеют обоих родителей; на протяжении последних трех месяцев всего 11,7% проживали с обоими родителями; большинство детей (58,4%) описывают свою семью как очень бедную, где часто нет денег и еды, в результате чего дети голодают, иногда попрошайничают и даже совершают кражи; 31,8% опрошенных детей нигде не учатся. Основные причины, по которым они не учатся: отсутствие интереса к учебе (40,5%), вместо учебы вынуждены работать (14,8%), родители не разрешают учиться (8,9%).

Первый заместитель председателя ВОО «Правозащитная организация «Общая Цель» Игорь ПЕЧЕНКИН отметил, что достаточно остро в стране стоит проблема эксплуатации детского труда, кроме того, появились новые формы использования несовершеннолетних в самых грязных сферах экономической деятельности. Речь идет о привлечении несовершеннолетних к торговле наркотиками, к выполнению сложных работ (на частных угольных рудниках, строительстве, в фермерских хозяйствах и т.п.), в результате чего ставятся под угрозу жизнь и здоровье ребенка.

Также в отчете говорится, что Украина – один из источников торговли людьми. В правозащитной организации отмечают, что хотя настоящий масштаб этой проблемы неизвестен, данные Международной организации по миграции свидетельствуют, что значительное количество жертв торговли людьми – дети из семей с низким уровнем доходов, которых продают с целью сексуальной эксплуатации или принудительного труда. За 2009 год более чем на 20% возросло количество зарегистрированных случаев торговли детьми в Украине. Однако в отчете не исключается, что реальных случаев еще больше. Чаще всего украинских детей продают в сексуальное рабство и для трудовой эксплуатации.

Из девяти миллионов украинских детей около 65 тысяч живут в государственных интернатных заведениях. Среди главных причин отказов от детей – бедность, безработица родителей, девальвация семейных и моральных ценностей, алкоголизм и потребление наркотиков. Заброшенность детей также можно видеть в росте за последнее десятилетие количества детей, которые живут и работают на улице.