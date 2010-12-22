Власть Януковича считает выплату людям пенсий наибольшим преступлением - Королевская

Киев. 22 декабря. УНИАН. Уголовное дело против Юлии ТИМОШЕНКО является попыткой действующей власти оправдать собственные антисоциальные реформы, а обвинения в ее адрес являются абсурдными.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Комитета Верховной Рады по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ.

Она напомнила, что в 2009 году был экономический кризис, и Ю.ТИМОШЕНКО должна была в этот сложный период своевременно выплачивать пенсии.

«Ю.ТИМОШЕНКО выполнила все свои обязательства в кризисное время, невзирая на то, что ей предлагали так называемый антикризисный пакет, суть которого заключалась в том, чтобы увеличить пенсионный возраст, уменьшить социальные выплаты и пенсии», - сказала Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

«Правительство Ю.ТИМОШЕНКО отказалось от такого развития событий, вместе с тем наблюдалось системное повышение пенсий с 478 до 898 гривень», - отметила она.

По ее мнению, обвинение в конвертации и использовании 180 миллионов евро для стабилизации гривневого разрыва и Пенсионного фонда выглядит неадекватно.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ выразила возмущение, что действующая власть считает, что выплата пенсий наносит убытки государству и является преступлением.

«Создается впечатление, что действующая власть считает выплату пенсий наибольшим преступлением в Украине, что в Украине нет коррупции, в стране все прозрачно, бюджет формируется идеально, и все мы живем и процветаем», - сказала депутат.

Председатель комитета отметила, что действия Ю.ТИМОШЕНКО являются абсолютно законными, ведь статья 43 госбюджета допускает краткосрочный казначейский разрыв с обязательным возвращением средств на счет до конца текущего года.

Как сообщалось, 20 декабря Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра, «действуя умышленно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».