В Украине крайне низкий уровень состояния реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка - эксперты

Киев. 22 декабря. УНИАН. В Украине уровень состояния реализации положений Конвенции ООН о правах ребенка является крайне низким.

Об этом сообщила на пресс-конференции в УНИАН заместитель председателя ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» Екатерина АЛАНДАРЕНКО, презентуя результаты мониторинга и подготовки Общественного отчета относительно выполнения Украиной положений Конвенции ООН о правах ребенка.

Она напомнила, что 21 февраля 1990 года Украина подписала Конвенцию ООН о правах ребенка, которая была ратифицирована постановлением Верховной Рады Украины 27.02.1991 и вступила в силу 27 сентября 1991 года. Этой Конвенцией Украина взяла на себя широкие обязательства относительно обеспечения прав ребенка на жизнь, имя, гражданство, индивидуальность, семью, свободу мнения, совести и религии, образование и надлежащий уровень жизни, защиту от дискриминации и незаконного перемещения, от незаконного и произвольного вмешательства, защиту от всех форм физического, психологического насилия, грубого обращения и эксплуатации, в том числе и сексуальной (ст. 19, 34). Каждые пять лет страны-участницы Конвенции обязаны подавать Комитету доклада о принятых мерах относительно выполнения Конвенции.

Е.АЛАНДАРЕНКО заметила, что ее общественная организация подготовила альтернативный отчет, поскольку подготовленный украинским правительством 193-страничный «Объединенный 3-й и 4-й периодический Национальный отчет о реализации Украиной положений Конвенции ООН о правах ребенка», поданный в Комитет ООН осенью 2010 года, не в полной мере отображает реальное положение вещей и не предлагает действенных путей выполнения Конвенции и обеспечения незыблемости прав ребенка.

Она подчеркнула, что, в то же время, права ребенка нуждаются в особой защите со стороны государства, что предусмотрено международными документами и национальным законодательством Украины. Проблемы, которые касаются соблюдения прав ребенка, усиливаются, в первую очередь, из-за отсутствия системного подхода к созданию действенных процедур защиты прав ребенка.

Декларируя социальные гарантии детям, государство сегодня далеко не всегда обеспечивает выполнение элементарных заданий по соблюдению минимальных стандартов относительно прав ребенка. Например, широко известны случаи насилия и жестокого обращения с детьми, незаконного привлечения детей к труду в самых грязных сферах экономической деятельности (работа в порно- и секс-индустрии), торговли детьми и т.д.

Е.АЛАНДАРЕНКО подчеркнула, что насилие в семье остается одним из серьезных проявлений нарушения прав человека, несмотря на существование в этой сфере большого количества законов и подзаконных нормативно-правовых актов. Насилие в семье, невзирая на то, является оно физическим, экономическим, сексуальным или психологическим, является одним из наибольших нарушений прав человека - права на жизнь и физическую и психологическую неприкосновенность. Она рассказала, что основными фактами, которые стали известны в результате проведения социального исследования, стало то, что 44% населения Украины страдали от насилия в семье на протяжении своей жизни, причем 30% испытывали насилие в детском возрасте. А около половины тех, кто испытывал насилие в детском возрасте, сталкивались с ним и во взрослой жизни.

Первый заместитель председателя ВОО «Правозащитная организация «Общая цель» Игорь ПЕЧЕНКИН подчеркнул, что ежегодно растет количество уголовных дел, возбужденных правоохранительными органами по фактам преступлений, совершенных против несовершеннолетних. Почти половину из них составляют дела о невыполнении родителями или опекунами обязанностей по воспитанию и уходу за детьми, около 6% – дела по фактам преступлений, совершенных служебными лицами детских учреждений (нарушение права ребенка на опеку и ответственность со стороны родителей – ст. 18).

В 2010 году на 22% больше зарегистрировано преступных проявлений среди несовершеннолетних, две трети из которых составляют кражи. В совершении преступлений принимали участие 9,8 тыс. несовершеннолетних, из них каждый третий - ученик или студент учебного заведения.

“Жестокость и насилие стали нормой, пропаганда насилия - стала нормой”, - пожаловался он.

Представители общественной организации подчеркивали, что такое состояние в сфере соблюдения и защиты прав ребенка в Украине определенным образом обусловлено неподобающим выполнением органами исполнительной власти и местного самоуправления, правоохранительными органами, руководителями учебных заведений законов относительно предотвращения правонарушений среди детей, защиты их прав на образование, создание надлежащих условий для его получения, а поэтому нуждается во внимании со стороны общественности, которая должна принимать участие в контроле над выполнением таких требований со стороны органов власти. К тому же, общественная деятельность должна стать эффективным инструментом реализации прав, предусмотренных Конвенцией ООН о правах ребенка, ратифицированной Украиной, и другим действующим законодательством Украины.