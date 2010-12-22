ДЕСЯТИЛЕТИЕ ИНТЕРНЕТ АССОЦИАЦИИ УКРАИНЫ

ОТВЕТЫ НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ ДЛЯ ИКТ-ОТРАСЛИ

Десять лет назад, 22 декабря 2000 года, состоялся Первый учредительный съезд Интернет Ассоциации Украины (ИнАУ). Ряд предприятий тогда еще «юного» сегмента информационно-коммуникационных технологий объединились для формирования нового отечественного рынка интернет-услуг, создания цивилизованных партнерских отношений на рынке и развития в государстве основ информационного общества.

Года развития Ассоциации – это период становления отечественного Интернета. За десятилетие Глобальная Сеть уверенно вошла в жизнь украинских граждан, а ИнАУ выросла количественно и качественно, достигла признания в обществе, авторитет, стала одним из крупнейших и влиятельных профессиональных объединений в отечественной ИКТ-отрасли, которое всегда выступает за прозрачные и честные отношения между государством, бизнесом и общественностью в сфере информационно-коммуникационных технологий.

ИнАУ и сегодня «на передовой» защиты интересов интернет-сообщества в формировании условий для стабильного развития информационного общества. Только в декабре текущего года аргументированные предложения Ассоциации были учтены при принятии изменений в Закон Украины «О телекоммуникациях» (в части определения кабельной канализации электросвязи), при утверждении Налогового кодекса (что касается амортизационных отчислений на телекоммуникационное оборудование). На днях, в результате усилий ИнАУ Госпредпринимательства отказал в утверждении неприемлемых для отрасли решений НКРС в сфере осуществления государственного надзора на рынке телекоммуникаций, и теперь предложения специалистов ИнАУ будут учтены при доработке этих документов

Отвечая на вызовы сегодняшнего дня, ИнАУ реализует проекты, которые помогают решать актуальные проблемы развития украинского сегмента Интернет. Один из самых успешных – дочернее предприятие «Украинская сеть обмена трафиком» (UA-IX), которое в этом году также отмечает свой 10-летний Юбилей. По объемам интернет-трафика, который передается в рамках национальной сети обмена трафиком, UA-IX в ноябре 2010 года вышла на 5 место в Европе. ИнАУ является основателем Третейского суда, который предоставляет помощь телекоммуникационным компаниям в решении правовых проблем. В 2009 году с целью искоренения в национальном сегменте Интернет контента, связанного с насилием, ИнАУ создала постоянно действующую «горячую линию» с веб-интерфейсом Skarga (www.skarga.ua). В этом году ИнАУ начала проект по проведению социологических исследований измерений аудитории украинского Интернета. Полные и точные данные о рейтингах и аудитории основных веб-ресурсов содействуют привлечению инвестиций в национальный сегмент Сети.

ИнАУ выступает инициатором и участником целого ряда отечественных и международных мероприятий в ИКТ-сфере и развития информационного общества в Украине. Первый украинский Форум по управлению Интернетом, который в сентябре 2010 года совместно с партнерами организовала ИнАУ, принял гостей со всего мира и дал новый толчок для развития Интернета в регионе. Контакты с ведущими деятелями мирового Интернета, изучение образцов европейского и мирового законодательства помогают Ассоциации использовать в Украине лучший мировой опыт в ИКТ-сфере.

Подтверждение высокой роли и влияния ИнАУ в ИКТ-отрасли Украины - это целый ряд отличий и наград от органов государственной власти Украины и негосударственных организаций в рамках празднования Ассоциацией своего 10-летнего Юбилея.

Контактная информация:

Интернет Ассоциация Украины

01034, Украина, г. Киев

ул. О. Гончара, 15/3, оф.22

тел./факс. 044 278-2925

www.inau.org.ua