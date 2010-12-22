2010 год был потерян для реформирования ЖКХ – экс-министр ЖКХ

Киев. 22 декабря. УНИАН. Текущий год был потерян для реформирования жилищно-коммунального хозяйства Украины.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН экс-министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО.

По его мнению, это произошло не только из-за мизерного финансирования, но и потому, «что до сих пор нет четкой картины и понимания, что на институциональном уровне нужно делать».

А.КУЧЕРЕНКО считает, что Министерство по вопросам ЖКХ не стало центром реформ.

«Министерство 2010 год посвятило двум основным моментам – традиционный штаб подготовки к прохождению отопительного сезона и доведению плановых показателей по созданию ОСМД», - сказал он.

Эксперт добавил, что в МинЖКХ в этом году сменилось четыре министра.

В то же время, среди позитивных изменений А.КУЧЕРЕНКО назвал указ Президента, которым определена ответственность за проведение реформ в стране. В частности, за реформы в ЖКХ будет отвечать вице-премьер-министр, министр новосозданного Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Виктор ТИХОНОВ.

Он также считает важным, что В.ТИХОНОВ будет отвечать и за реформирование развития межбюджетных отношений. «Эти реформы очень связаны, и я считаю это позитивным шагом», - добавил он.

По мнению эксперта, если новосозданное министерство рассматривать как объединение двух отраслевых министерств, «если и дальше будет соблюдаться отраслевой подход, я могу констатировать, что дальше будет все хуже и хуже».

«Ни в коем случае нельзя рассматривать это министерство, как двухотраслевое», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря т.г. Президент подписал Указ “Об оптимизации системы центральных органов исполнительной власти”.

Согласно документу, образовано Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины путем реорганизации Министерства регионального развития и строительства Украины, Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.