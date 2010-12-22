Средства, предусмотренные в 2011 г. на ЖКХ, не дадут улучшения качества услуг – эксперт

Киев. 22 декабря. УНИАН. Заложенные в проекте государственного бюджета на 2011 год средства на реформирование жилищно-коммунального хозяйства не способны повлиять на улучшение качества жилищно-коммунальных услуг.

Такое мнение высказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент Всеукраинской ассоциации частных инвесторов ЖКХ (ВАЧИ ЖКХ) Сергей БУЛЬБАС.

По его словам, в частности, предусмотренные на программу «Питьевая вода Украины» около 400 млн. грн., не дадут повышения качества питьевой воды.

«Если сравнивать с объемом возможных инвестиций в развитие водоснабжения и водоотвода, это несравненно мало. Для сравнения: программа «Питьевая вода Киева» предусматривает вложение средств на 2010-2020 гг. порядка 7 млрд. 800 млн. грн, из них 400 млн. грн. планируется освоить в следующем году. Из государственного бюджета на программу планируется потратить порядка 100 млн. грн. В разрезе остальной части Украины это несравненно малые деньги, которые кардинально повлиять на качество услуг водоснабжения и водоотвода в масштабах Украины не способны», - пояснил С.БУЛЬБАС.

По его словам, если по озвученным данным Министерства по вопросам ЖКХ, на реформу ЖКХ требуется 60-80 млд. грн., то сумма, запланированная на 2011 год, мизерна и не способна повлиять ни на стабилизацию тарифной политики, ни на качество коммунальных услуг.

Президент ВАЧИ ЖКХ также отметил, что в проекте госбюджета-2011 не заложено «ни копейки денег» на покрытие предприятиям ТКЭ разницы в тарифах.

С.БУЛЬБАС напомнил, что с 1 августа цена на газ для предприятий ТКЭ повысилась на 50%, а тарифы не скорректированы.

«Ни копейки денег как минимум в первом чтении для разницы тарифов предприятий ТКЭ в данном бюджете не заложено. Это может привести к тому, что разговоры о возможном повышении качества услуг, о возможной модернизации отрасли как таковой не стоят на повестке дня… Предприятия, которые находятся в катастрофической экономической ситуации, доведут «до ручки». Они не способны адекватно выполнять свои функции, то есть давать качественное тепло и качественное горячее водоснабжение», - пояснил он.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины предлагает предусмотреть в 2011 году на общегосударственную программу «Питьевая вода Украины» на 2006-2020 гг. 443 млн. 353 тыс. грн., что в 18 раз больше финансирования на 2010 год (24 млн. 614 тыс. грн.). При этом в 2011 году на общегосударственную программу реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства планируется предусмотреть 107 млн. 155,8 тыс. грн., что почти в четыре раза больше финансирования 2010 года (26 млн. 817,1 тыс. грн.).