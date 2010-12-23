Корпорация «Эталон» планирует в 2011 году увеличить производство автобусов в 2 раза – до 1680 штук

Киев. 23 декабря. УНИАН. ЗАО «Бориспольский автозавод» и ЗАО «Черниговский автозавод», входящие в корпорацию «Эталон», планируют в 2011 году увеличить производство автобусов различных модификаций в 2 раза по сравнению с 2010 годом – до 1680 штук (в 2010 году было произведено 835 автобусов).

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН президент корпорации «Эталон» Владимир БУТКО.

«В 2011 году планируем производить в месяц 50-60 автобусов на Черниговском автозаводе и 80 автобусов на Бориспольском автозаводе», – сказал он.

При этом В.БУТКО отметил, что в 2010 году корпорация «Эталон» сработала «в ноль». «Убытков не было, как в 2009 году», – добавил он.

По его словам, на 2011 год корпорация планирует рентабельность на уровне 10%.

Также В.БУТКО сообщил, что корпорация «Эталон» завершила разработку и сертификацию новой модели 11-метрового низкопольного городского автобуса А11110 «Ромашка», приспособленного для перевозки пассажиров с ограниченными двигательными возможностями.

Автобус А11110 «Ромашка» может перевозить 98 пассажиров (из них 27 сидячих мест) или 103 пассажира при 23 местах для сидения.

В свою очередь, как отметил председатель правления ЗАО «Черниговский автозавод» Валерий КУПЦОВ, летом 2011 года предприятие планирует выпустить первый троллейбус, который будет производиться совместно с ОАО «Белкоммунмаш» (Минск, Беларусь). Локализация производства составит более 51%.

Справка УНИАН. Корпорация «Эталон» (Киев) объединяет 21 предприятие. В корпорацию входят Бориспольский и Черниговский автозаводы.

ЗАО «Бориспольский автозавод» – одно из наиболее молодых украинских предприятий в отрасли проектирования и производства автотранспортных средств. Зарегистрировано в апреле 2002 года. Бориспольский автозавод принимает активное участие в реализации государственной программы «Школьный автобус». На заводе освоено производство двух моделей школьных автобусов.

ЗАО «Черниговский автозавод» создано в августе 2003 года. Производственный процесс охватывает заготовительный, кузовной, сборочный, покрасочный и ремонтно-испытательный этапы.